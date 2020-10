Lehrte

Eine für das Wochenende ungewöhnliche Geschäftigkeit war am Wochenende auf der Mielestraße zu beobachten. Baumaschinen gingen vom späten Sonnabendnachmittag über den gesamten Sonntag bis in die frühen Morgenstunden des Montags hindurch ihrer Arbeit nach. Auf der Kreuzung der Mielestraße mit der Straße Am Pfingstanger, dem Ostring und der Germaniastraße ließ am Wochenende die Region Hannover die Fahrbahndecke komplett erneuern.

Mit der Asphaltfräse wird der alte Belag abgenommen. Quelle: Michael Schütz

Autofahrer zur Umkehr aufgefordert

Dazu war der Bereich komplett abgesperrt. Autofahrer, die trotz der Baken in die Baustelle einfuhren, wurden von den Arbeitern der ausführenden Firma unmissverständlich zum Umdrehen aufgefordert. Stattdessen ging es auf eine Umleitung über Dieselstraße, Industriestraße, den Osttrog, die Everner Straße und Hagenstraße zur Berliner Allee und umgekehrt. In die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche investierte die Region 82.000 Euro.

Ganz fertig ist die Sanierung der Kreuzung aber auch nach der Freigabe am Montagmorgen noch nicht. Die Region nutzt die Sanierung, um einen Vorschlag des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) aufzunehmen. Anfang des Jahres hatte die Lehrter Gruppe der Fahrradlobbyisten in einem Gespräch bei einem Ortstermin farbliche Kennzeichnungen für Radfahrer vorgeschlagen. Die Region will diese bald umsetzen. „Wir freuen uns, dass unsere Anregungen von der Region aufgegriffen wurden“, sagt Peter Hofmann, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Lehrte-Sehnde.

Haltebereich an der Ampel am Pfingstanger

Die Fahrradfurten, die jeweils geradeaus vom Ostring in den Pfingstanger und von der Germaniastraße in die Mielestraße führen, werden rot gekennzeichnet und mit den entsprechenden Piktogrammen ausgestattet. Zusätzlich dazu sollen Radfahrer einen roten Haltebereich an der Ausfahrt Pfingstanger bekommen. Diese bedeutet, dass sie dort auf der Straße vor den stehenden Autos auf Grün warten können. Bei roter Ampel müssen Autos diese Bucht für Radler freihalten.

Für den ADFC wird so die Kreuzung für Radfahrer sicherer. „Sie müssen nicht mehr zeitraubende Umwege über Fußgängerampeln machen, sondern können sicher und bequem queren“, zeigt sich Hofmann zufrieden.

Von Michael Schütz