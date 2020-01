Lehrte

Seit exakt 70 Tagen ist Frank Prüße Bürgermeister von Lehrte. Beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitagabend hat er vor rund 350 geladenen Gästen all das Revue passieren lassen, was in den 365 Tagen des vergangenen Jahres die Menschen in der Stadt bewegt hat – vom Bau des Containerterminals Megahub vor den Toren der Stadt über die Debatten um die Schulentwicklung und die Ausweisung neuer Baugebiete bis hin zu Beispielen für ein herausragendes ehrenamtliches Engagement und große sportliche Leistungen von Lehrtern.

Applaus auch für Prüßes Amtsvorgänger

Der Rathauschef sparte dabei nicht mit Dank und Lob und schloss darin auch seinen Amtsvorgänger Klaus Sidortschuk ein. Dieser habe gute Arbeit geleistet, sagte Prüße. Er selbst habe im vergangenen Jahr schließlich nur die letzten zwei Monate an der Spitze der Stadt gestanden. Die Gäste applaudierten daraufhin Sidortschuk ausgiebig, der sich ebenfalls unter den Gästen befand.

Der neue Bürgermeister blickte jedoch nicht nur ausführlich zurück, sondern auch nach vorn. Finanziell kämen auf die Stadt schwierige Zeiten zu, sagte er. In den kommenden Jahren werde die stattliche Rücklage abschmelzen und verschwinden. Spätestens in zwei Jahren werde man ernsthaft über Sparmaßnahmen nachdenken müssen. Prüße, der seine Ansprache weitgehend in freier Rede hielt, verdeutlichte allerdings auch, dass die Stadt mehr Personal benötigt – allein schon für die Betreuung der Kinder in den geplanten neuen Kitas. Dafür sei es ein attraktives Arbeitsumfeld notwendig, und das wiederum führe zum „Projekt Rathaus 2020“. Dieses habe zwar bereits begonnen, nun müsse es aber mit möglichen Anbauten oder Neubauten für die Stadtverwaltung konkret werden.

Wirtschaftsförderer und Klimamanager

Auch die Wirtschaftsförderung der Stadt will Prüße verstärkt in den Fokus nehmen, wie er ankündigte. „Wir müssen einen Wirtschaftsförderer haben, müssen in diesem Arbeitsfeld aktiv werden und mehr nach draußen gehen“, sagte er. Und auch einen Klimaschutzmanager müsse die Stadt haben, der Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Ökologie vernetze.

Swing auf der Bühne: Die Big Band Ahlten begleitet den Neujahrsempfang der Stadt musikalisch. Quelle: Achim Gückel

Auch auf die umstrittene Erweiterung des Gymnasiums ging das neue Stadtoberhaupt ein. Ein Um- und Anbau an der Friedrichstraße werde ebenso ergebnisoffen geprüft und abgewogen wie ein kompletter Neubau auf dem Schützenplatz. Sollte sich herausstellen, dass ein Neubau auf dem Schützenplatz deutliche Vorteile bringe, würde er diesen favorisieren, kündigte Prüße an. Allerdings sei auch ein guter Ersatz für den dann verloren gehenden Schützenplatz dringend notwendig.

Lob für ehrenamtliches Engagement

Prüße hob in seiner 90-minütigen Rede auch das große ehrenamtliche und sportliche Engagement vieler Menschen in Lehrte hervor. Stellvertretend dafür nannte das Stadtoberhaupt, das bis vor wenigen Monaten Vorsitzender des Lehrter SV war, etwa den TSV Arpke, der unlängst für sein Sportabzeichenprojekt an Grundschulen den Sportpreis der Region Hannover gewonnen hatte. Auch die Drittliga-Volleyballer der SF Aligse sowie die Macher des Citylaufs lobte Prüße, ebenso den TSV Sievershausen, in dem auch die Karnevalsvereinigung SOS und die Brummerbühne ihren Platz haben.

Stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen in Lehrte nannte Prüße Klaus-Peter Falk vom MTV Immensen, der bei der Veranstaltung „Ehrenamt im Fokus“ bei der Region Hannover bereits geehrt wurde, und Hans-Erich Schaper, der im vergangenen Jahr das Ehrenzeichen in Gold des Technisches Hilfswerks erhalten hatte.

Ein Thema, das die Menschen in Lehrte im Jahr 2019 so sehr bewegte, wie kaum ein anderes, sparte Prüße allerdings aus: das intensive politische Ringen und den Wahlkampf vor der Wahl des Bürgermeisters im Juni, der das Stadtleben über Wochen hinweg beherrscht hatte.

Auch der Oberbürgermeister aus Staßfurt ist da

Rund 350 Gäste aus dem öffentlichen Leben der Stadt, Politik, Vereinen, Feuerwehren, Kirchengemeinden und Verbänden sind beim Neujahrsempfang dabei. Quelle: Achim Gückel

Zu dem von der Big Band Ahlten mit Swing umrahmten Neujahrsempfang waren Vertreter aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens in Lehrte gekommen, darunter Vertreter von Vereinen und Verbänden, der Wirtschaft und der Politik sowie aus Feuerwehren, Kirchengemeinden und der Polizei. Als besondere Ehrengäste begrüßte Prüße unter anderem den SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch und den Oberbürgermeister der Lehrter Partnerstadt Staßfurt, Sven Wagner.

