Lehrte

Die Freiwillige Feuerwehr Lehrte hat prominenten Besuch erhalten. Der neue örtliche Bundestagsabgeordnete für die südliche Region Hannover, Tilman Kuban (CDU), traf sich mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, um sich die neuen Gerätschaften und Anbauten anzuschauen und mit ihnen über Wünsche und Probleme zu sprechen.

Im Beisein von Stadtbrandmeister Jörg Posenauer, dem städtischen Fachbereichsleiter Michael Grossmann und der Vorsitzenden der CDU-Lehrte, Heike Koehler, gab es für den 34-jährigen zunächst eine Führung über das Areal an der Schützenstraße. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die neue Ausrüstung und die zahlreichen Neu- und Anbauten der vergangenen Jahre. Hervorgehoben wurden zudem von beiden Seiten die zehn hauptberuflichen Gerätewarte. All diese Maßnahmen seien mittlerweile notwendig, um die Vielzahl an Einsätzen ohne Probleme bewältigen zu können.

Megahub ist weitere Gefahrenquelle

Im Containerterminal Megahub in Ahlten sieht die Feuerwehr eine erhebliche Gefahrenquelle. Quelle: Julian Stratenschulte (Archiv)

Bei der anschließenden Diskussionsrunde ging es genau um dieses Thema: die Einsatzbereitschaft. Außer den gewöhnlichen Aufgaben im Stadtgebiet stellten die Autobahnen 2 und 7 eine erhöhte Gefahrenlage dar und führten bei der Feuerwehr jedes Jahr zu deutlich mehr Einsätzen, betonte Posenauer. Sogar ein verletzter Schwan ist kürzlich von den Tierrettern der Ortsfeuerwehr Röddensen von der A2 gerettet worden. Nun käme auch noch der neue Megahub der Deutschen Bahn in Ahlten hinzu, der im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurde. Dies sei eine weitere besondere Gefahrenquelle, die die Feuerwehr fordere.

Kuban will nun prüfen, ob und wie die Deutsche Bahn an den Kosten für neue Ausrüstung beteiligt werden kann. Man sei den Feuerwehren in der Region Hannover, die meistens ehrenamtlich viel Zeit für die Sicherheit aller opferten, zu großem Dank verpflichtet. „Sie haben daher das beste Material verdient, um heile aus den Einsätzen zurückzukommen.“

Von Niklas Borm