Nicht nur Sportler müssen sich aufwärmen. Das gilt auch für Zauberer, wie jetzt Jan Langreder im Gartentheater des Figurentheaters Vagantei verdeutlichte. Bei dem Heidelberger Zauberkünstler waren es aber der Kunst entsprechend die Finger, die gedehnt wurden. Und das Publikum ließ er gleich mitmachen: „Und ganz wichtig ist beim Dehnen nach hinten: aufhören, wenn es nicht mehr geht.“ Man merkte schnell, dass der Humor ein wichtiger Bestandteil des auf Kreuzfahrtschiffen erprobten Zauberkünstlers ist.

Veranstaltungsreihe gibt Künstlern Auftrittsmöglichkeiten

Rund 50 Besucher hatten sich am Sonntag in Hämelerwald zur dritten Veranstaltung der Corona-Reihe der Vagantei eingefunden. Mit den Matineen und Abenden wollen die Betreiber Frieder Paasche und Barbara Buch Künstler in schwierigen Zeiten eine Auftrittsmöglichkeit bieten.

Dafür nehmen auch die Besucher gelegentlich ein paar Kilometer Anfahrt auf sich. Irmgard Grasse und Brigitta Roosen-Runge waren mit ihren Klappstühlen aus Isernhagen an die Dianastraße gekommen. „Ich habe in der Grundschule Schattenspiele gemacht“, sagte Lehrerin Grasse. „So ist der Kontakt zur Vagantei entstanden.“ Sie finde es „toll, wie Paasche die Künstler unterstützt“.

Neben Langreder bestritt das Ehepaar Beate Brennecke-Köhler und Reinhard Köhler, die unter ihren Bühnennamen Winnie Winter und Carbono Zauberei und Mentalmagie auftraten, das Programm.

Publikum wird regelmäßig mit einbezogen

Ganz entspannt zurücklehnen konnte sich das Publikum allerdings nicht, denn man musste ständig damit rechnen, in die Show mit einbezogen zu werden. Dabei achteten die Künstler in der Regel auf den Mindestabstand – Carbono sogar mit einer an einem Stab befestigten „Corona-Hilfe“, mit der er Karten ausgab oder einsammelte.

An welche Farbe denken Sie? Mentalmagier Carbono versucht, die Gedanken des Publikums zu lesen. Quelle: Michael Schütz

Die drei Künstler hatten zwiespältige Gefühle, als der Auftritt mit einem zufriedenen Publikum zu Ende gegangen war. „Für mich ist es der erste Auftritt vor echtem Publikum seit Beginn der Krise“, sagte Langreder erleichtert. Clownin Brennecke-Köhler pflichtete ihm bei: „Wir wollen einfach spielen, das ist unsere Leidenschaft.“

Auch bei Winnie Winter (links) muss das Publikum - hier die Gifhornerin Anna Pahlmann - damit rechnen, auf die Bühne geholt zu werden. Quelle: Michael Schütz

Künstler überleben nur mit Rücklagen

Gleichzeitig bleibt die bedrückende Auftrittssituation, in der die Einnahmen fehlen. „Man kann das nur mit Rücklagen überleben“, erklärte Langreder. So sei er bisher durch die Krise gekommen. Ein schnelles Ende der Krise sieht der Heidelberger nicht. „Im Sommer haben wir Freiluftauftritte, aber wenn es kalt wird, können wir das nicht mehr machen.“ Und seiner Ansicht nach wird diese Situation bis ins nächste Jahr anhalten. „Das ist wie ein Berufsverbot.“

Langreder betonte allerdings, dass er die Corona-Maßnahmen für richtig halte. „Ich habe Biologie und Chemie studiert.“ Er wisse also um die Thematik. Und auch Brennecke-Köhler ist davon überzeugt: „Die Gesundheit geht vor.“

Drei weitere Veranstaltungen

Noch drei weitere Veranstaltungen stehen im Garten an der Dianastraße 11 an. Am Sonnabend, 1. August, tritt dort um 16 Uhr der Roncalli-Clown Momo auf. Zur Seite stehen ihm wieder Beate Brennecke-Köhler und Reinhard Köhler – dieses Mal als Clownspaar Willy und Wilma. Am 8. August lesen Frieder Paasche und Barbara Buch ab 20.30 Uhr „Romantische Lyrik zur Nacht“. Zum Abschluss steht am 8. August um 11 Uhr ein Konzert mit der Cimbalspielerin Irina Shilina auf dem Programm.

Die Besucher müssen sich eine Sitzgelegenheit mitbringen. Um eine Anmeldung wird per E-Mail an juergen.paasche@web.de gebeten. Spontane Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden für die Künstler gebeten.

