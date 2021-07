Ahlten

Das Kulturgut in Ahlten lädt zur nächsten Verkaufsausstellung ein. Unter dem Titel Momentaufnahmen zeigt Galeristin Hannah Willing noch bis zum 24. Juli ausgewählte Neuerwerbungen. Anders als sonst widmet sich die zeitlich begrenzte Sonderausstellung nicht einem speziellen Thema, sondern präsentiert eine Auswahl von Landschafts- und Stadtansichten.

Der Schwerpunkt der Kunsthandlung liegt auf Gemälden des 19. und 20. Jahrhunderts, ergänzt um Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle und Grafiken der Zeit. Vertreten sind hauptsächlich deutsche Künstler. Diesmal sind unter anderem Arbeiten von Kai Jeppe Drews, Otto Wild, Hans Brygge und Louis van der Pol zu sehen.

Das Kulturgut, Wöhlerstraße 1, öffnet donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 16 Uhr. Für Fragen ist Willing unter Telefon (05132) 8240834 sowie per E-Mail an die Adresse info@kulturgut-ahlten.de erreichbar.

Von Katja Eggers