Vor Baumärkten drängeln sich die Kunden, in Supermärkten werden die Regale mit Toilettenpapier leer gekauft. Ein Gegenpol zu diesen Begleiterscheinungen der Corona-Zeit ist offenbar der Wochenmarkt. An der Matthäuskirche in Lehrte war am Sonnabend alles (fast) wie immer. Nur der Blumenhändler ärgert sich.