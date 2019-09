Lehrte

Passend zur aktuellen Ausstellung „Matrix“ von Silke Rokitta bietet Julienne Franke vom Fachdienst Schule/Sport/Kultur der Stadt Lehrte ein kunstpädagogisches Angebot für Kinder in den Herbstferien an. Am Mittwoch, 9. Oktober, heißt es in der Städtischen Galerie, Alte Schlosserei 1, von 10 bis 11.30 Uhr „Wie gedruckt“. Kinder ab sechs Jahren sind eingeladen, einfache Drucktechniken auf Papier auszuprobieren. Dazu sollen unterschiedliche Materialien wie Korken, Schnüre und andere Dinge benutzt werden. Die Teilnahme kostet 1,50 Euro.

Künstlerin Silke Rokitta zeigt derzeit unter dem Titel „Matrix“ außergewöhnliche Arbeiten, in denen sie unter anderem mit Salzen als Gegenstand der Gestaltung arbeitet. Quelle: privat

Am Donnerstag, 10. Oktober, ist von 10. bis 11.30 Uhr das Thema Steine und Salze angesagt. Farben und Formen von Steinen und Salzen sollen bei dieser Kreativaktion als Anregung für Zeichnungen und Collagen dienen. Auch dieses Angebot richtet sich an Kinder ab einem Alter von sechs Jahre, und die Teilnahme kostet 1,50 Euro.

Anmeldungen per E-Mail und Telefon

Anmeldungen für die Kinder-Kunstaktionen sind erforderlich. Sie werden per E-Mail an julienne.franke@lehrte.de sowie per Telefon unter (05132) 8628243 entgegen genommen.

Von Sandra Köhler