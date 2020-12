Lehrte

Derzeit ruht zwar im Amateurfußball wegen des Corona-Teil-Lockdowns der Ball. Das heißt aber nicht, dass das Vereinsleben in Lehrte stillsteht. Das hat sich jetzt beim SV 06 Lehrte gezeigt. Der Vereinsvorsitzende Ulf Meldau konnte auf dem Vereinsgelände an der Mielestraße den neuen Kunstrasenplatz für den Spielbetrieb aufrüsten. Mit Unterstützung der Sparkasse Hannover ist der neue Platz jetzt mit einer Auswechsel- und Trainerbank ausgestattet worden.

Sparkasse spendet 2000 Euro

„Mit dieser neuen Bank ist der Kunstrasenplatz jetzt für kommende Spiele gerüstet“, sagte Meldau bei der symbolischen Inbetriebnahme, zu der auch die Vertriebsdirektorin der Sparkasse Hannover in Lehrte, Birgit Terliesner, gekommen war. Das Kreditinstitut hat die Anschaffung der Bank mit einer Summe von 2000 Euro gefördert.

„Zweites Jahrhundertprojekt nach Soccerhalle“

Den Kunstrasenplatz an der Mielestraße nennt Meldau „das zweite Jahrhundertprojekt“ des Vereins nach der benachbarten Soccerhalle. Dazu hatte 06 um Spenden geworben – und die Vereinsmitglieder zu aktiver Mitarbeit aufgerufen. Die packten tatkräftig mit an: So wurde der Zaun um den Platz etwa komplett in Eigenarbeit errichtet. Mehr als ein Dutzend Mitglieder haben dabei an vier Wochenenden mitgearbeitet.

Der im September erstmals genutzte Kunstrasenplatz hat rund 600.000 Euro gekostet und garantiert einen Spiel- und Trainingsbetrieb auch in der kalten Jahreszeit, während Naturrasen dann kaum bespielbar ist. Auch der SV Yurdumspor nutzt den Platz. 150.000 Euro der Kosten übernahm die Stadt, 100.000 Euro der Regionssportbund.

Wegen der Corona-Einschränkungen soll eine offizielle Eröffnungsfeier für den Kunstrasenplatz erst im kommenden Jahr stattfinden.

Von Michael Schütz