Ahlten

Dieser Einbruch fällt wohl in die Kategorie kurios: Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Straße Neue Wiese in Ahlten eingestiegen – und stellten erst dort fest, dass das Haus leer steht. Die Einbrecher zogen daraufhin ohne Beute ab.

Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sie das Fenster des Lichtschachts aufgebrochen. Der genaue Tatzeitpunkt lässt nicht mehr ermitteln, nach Angaben des Polizeikommissariat Lehrte muss sich der Einbruch in der Woche von Sonnabend bis Sonntag, 10. Oktober bis 18. Oktober, abgespielt haben. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn