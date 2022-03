Lehrte

Modern und schick: Duschen, Umkleiden und Wellnessbereich erstrahlen im Sportpark des Lehrter Sportvereins (LSV) jetzt in neuem Glanz. Der Verein hat den Bereich umfangreich sanieren lassen – und dafür tief in die Tasche gegriffen. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Ralf Mauruschat, dem stellvertretenden Vorsitzenden, auf rund 450.000 Euro. Der Landessportbund hat die Maßnahme mit 90.000 Euro gefördert, von der Stadt Lehrte gab es 30.000 Euro. Den großen Rest hat der LSV mithilfe eines Kredites finanziert.

Die Sanierung im 24 Jahre alten Sportpark an der Everner Straße war lange überfällig. „Dass wir an einer Kernsanierung nicht vorbeikommen, war uns schon bei der Übernahme der Gebäude im Jahr 2016 klar“, erklärt Mauruschat. Der Nassbereich sei in einem „semiprofessionellen Zustand“ gewesen. Immer wieder habe es Belüftungsprobleme und Schimmel gegeben.

LSV baut neuen Saunabereich in Eigenarbeit

Alles muss raus: Die Entkernungsarbeiten haben im Juni 2021 begonnen. Quelle: privat

Die Entkernungsarbeiten hatten bereits im Juni vergangenen Jahres begonnen. Alle tragenden Wände wurden entfernt. Der mehr als 400 Quadratmeter große Sanierungsbereich wurde mit neuen Abflüssen, Entlüftungen und frischem Estrich versehen. Nach der etwa achtwöchigen Entkernung folgte der Wiederaufbau der Innenräume. Es wurden neue Duschen und sanitäre Anlagen installiert. Der komplette Bereich bekam frische Farbe, neue Böden, Fliesen und Deckenheizlüfter sowie teilweise neue Decken.

Blick in die neue Sauna: Die LSV-Mitglieder haben den Einbau komplett in Eigenarbeit gestemmt. Quelle: privat

Der Sportpark hat jetzt zudem einen neuen Saunabereich. Um mehr Platz für die Umkleiden und sanitären Anlagen zu schaffen, wurden die drei alten Saunen entfernt. Zwei neue Saunen hat der Verein in einem etwa 45 Quadratmeter großen Anbau installiert. Die Holzeinrichtung stammt aus der früheren Saunalandschaft, die der LSV vor einiger Zeit auf dem Nachbargrundstück an der Everner Straße gekauft hat. „Das Holz war noch neuwertig, das haben wir lediglich überarbeitet“, sagt Mauruschat. Weil es für die Saunen keine Förderung gab, hat der LSV die Arbeiten in Eigenregie erledigt. „So haben wir bestimmt rund 30.000 Euro gespart“, berichtet der stellvertretende LSV-Vorsitzende.

Die Mitgliederzahlen steigen wieder Die Corona-Pandemie hat im Lehrter Sportverein (LSV) große Auswirkungen auf die Mitgliederzahl gehabt. Diese hatte im März 2020 einen Höchststand von mehr als 4800 Personen erreicht. Als pandemiebedingt monatelang Trainingsangebote ausfallen mussten, kehrten viele Sportlerinnen und Sportler dem Verein den Rücken. Der Mitgliederstand sank auf rund 3600. Seit einiger Zeit geht es nun aber wieder aufwärts. „Allein im ersten Quartal dieses Jahres hatten wir 120 Neumitglieder – fast alles sind Mitglieder, die seinerzeit ausgetreten waren“, berichtet Ralf Mauruschat, stellvertretender Vorsitzender des LSV. Mittlerweile zählt der Verein etwa 4300 Mitglieder. Mauruschat rechnet damit, dass es zum Jahresende etwa 4700 sein werden. „Und nächstes Jahr wollen wir die 5000 vollmachen“, erklärt er optimistisch.

Sanierung dauert länger als geplant

Zu Anfang hatte der Verein mit Gesamtkosten von 400.000 Euro und einer lediglich viermonatigen Sanierungsphase geplant. Sowohl Corona-Erkrankungen und dadurch bedingte wochenlange Ausfälle von Gewerken sowie massive Beschaffungsprobleme und Preissteigerungen im hohen zweistelligen Prozentbereich bei den Baumaterialien machten dem LSV jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Nach dem Sport können die Mitglieder jetzt neue Dusche nutzen. Quelle: privat

„Allein auf die Fliesen haben wir drei Monate gewartet“, berichtet Mauruschat. Zudem habe es im Zuge der Sanierungsarbeiten die eine oder andere böse Überraschung gegeben. So mussten unter anderem gut drei Viertel des Estrichs entfernt werden, weil dieser durch einen Heizungswasserschaden stark in Mitleidenschaft gezogen war.

Lounge wird zur Notumkleide

Die Sanierung ging zudem in einer Zeit über die Bühne, in welcher der Verein pandemiebedingt etliche Austritte zu verzeichnen hatte. „Da fehlten uns viele Mitgliedsbeiträge“, betont der stellvertretende LSV-Chef. Darüber hinaus musste die Sanierung im laufenden Betrieb stattfinden. „Da hat uns Corona allerdings in die Karten gespielt“, sagt Mauruschat. Denn zeitweise durften die Mitglieder zwar mit Abstand im Sportpark trainieren, sich aber dort nicht umziehen und duschen. Für die Reha-Mitglieder wurden indes Notumkleiden im Loungebereich geschaffen. Alle anderen Mitglieder zogen sich später in der benachbarten Saunalandschaft um.

Platz für zwei Saunen: Der Sportpark bekommt einen Anbau. Quelle: privat

Mittlerweile sind gut 95 Prozent der Sanierung erfolgreich abgeschlossen. Lediglich der neue Saunaaußenbereich ist noch nicht fertig. Für frühestens 2024 hat der LSV eine energetische Sanierung mit weiterem Fördergeld geplant. Die alte Saunalandschaft möchte der Verein indessen der Stadt kurzfristig als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen.