Lehrte: LSV trainiert Jumpstyle jetzt online

In Corona-Zeiten setzt auch der Lehrter Sportverein (LSV) zunehmend auf digitale Angebote. Neben zahlreichen Fitness-Videos gibt es jetzt erstmals auch Online-Tanztraining in der Sportart Jumpstyle, und war sowohl für LSV-Mitglieder als auch für Nichtmitglieder.

LSV-Trainerin Leena Stratmann hat das Onlinetanztraining am 12. Januar aufgenommen. Im Live-Streaming werden neue Schritte und Choreographien geübt. Die Trainerin gibt jede Menge Tipps und bereitet die Teilnehmer mit dem Kurs zudem auf das Tanzturnier „ Jumpstyle On Air Cup“ vor. Der Wettbewerb wird im April ausgetragen und findet wegen Corona erstmals online statt.

So haben die Tanzwettbewerbe vor Corona stattgefunden: LSV-Tänzerin Jenny Bach in Aktion. Quelle: Felix Kuntoro

Tänzer des LSV können über ihre Trainer Videos einschicken. Eine Jury des offiziellen Turniervereins TAF Germany wird die Beiträge bewerten. Teilnehmen werden Tänzer aus ganz Deutschland in den Kategorien Jumpstyle und Shuffle. Eine Vorstellung der Teilnehmer und die Siegerehrung finden kurz vor Ostern ebenfalls im Internet statt.

„Das Onlinetraining ist eine tolle Möglichkeit, um sich auch in Zeiten, in denen Sportvereine geschlossen bleiben müssen, fit zu halten“, sagt Stratmann. Sie unterrichtet bereits seit 2008 beim LSV Jumpstyle, eine Online-Meisterschaft ist jedoch auch für sie komplett neu.

Nichtmitglieder trainieren mit Deutscher Meisterin

Das Online-Tanztraining für LSV-Mitglieder findet über Zoom statt. Stratmann bietet es dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr sowie von 17.30 bis 18.30 Uhr an. Den Zoom-Link zur Teilnahme finden die Tänzer im Internet auf lehrtersv.de und in den Kanälen der sozialen Medien.

Darüber hinaus können interessierte Nichtmitglieder mit Lena Fiegler, der viermaligen Deutschen Meisterin im Solo, in die Welt des Jumpstyle und Shuffle eintauchen. Wer sich traut, kann sogar am Jumpstyle Cup teilnehmen. Der Kurs findet ebenfalls über Zoom statt. Trainiert wird sonnabends von 12 bis 13 Uhr. Der erste Onlinetermin ist am 16. Januar. Nähere Informationen gibt es über die Tanzsportabteilung des LSV unter Telefon (0 51 32) 32 03 oder per E-Mail an info@lehrtersv.de.

Von Katja Eggers