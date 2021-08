Lehrte

Ein fünfköpfiger Vorstand, ein Aufsichtsrat und eine Delegiertenversammlung: Der Lehrter SV hat mit seiner Vorstandsarbeit jetzt eine völlig neue, deutlich professionalisierte Richtung eingeschlagen. Die Veränderungen bezeichnet der Verein selbst als „historisch“. Neue Chefin des größten Vereins im Lehrter Stadtgebiet ist Nina Sievers. Ihr zur Seite stehen zwei hauptamtliche Mitarbeiter.

Die gravierenden Veränderungen in der Struktur und der Satzung des Lehrter SV (LSV) zeichneten sich bereits seit rund anderthalb Jahren ab. Im Herbst 2019 legte der frühere Vorsitzende, Frank Prüße, das Amt des Vorsitzenden ab, nachdem er als Bürgermeister ins Rathaus einzog. Es folgte ein Entwurf einer neuen Vereinssatzung, welcher sowohl das Finanzamt als auch der Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine und der Landessportbund zustimmten. Endgültig grünes Licht gab es dann Anfang Juli bei einer Mitgliederversammlung in der Soccerhalle des SV 06 Lehrte, welche die letzte in dieser Form darstellte.

Die letzte Mitgliederversammlung in altem Stil: Der Lehrter SV setzt künftig auf ein System mit einer Delegiertenversammlung, einem Aufsichtsrat und einem fünfköpfigen Vorstand. Quelle: Lehrter SV

79 der im entscheidenden Wahlgang anwesenden 102 Vereinsmitglieder stimmten für die neue Satzung. Damit war die notwendige Dreiviertel-Mehrheit knapp erreicht.

Fünf LSVer bilden ab sofort den Vorstand

Einer der Kernpunkte in der Vereinsarbeit beim LSV ist nun die Delegiertenversammlung, welche die klassische Mitgliederversammlung ablöst. Die derzeit 16 Abteilungen und Fachbereiche bestimmen im Vorfeld und gemäß ihrer Mitgliederzahl eine proportionale Anzahl an Delegierten. Diese wählen einen siebenköpfigen, ehrenamtlich arbeitenden Aufsichtsrat, welcher schließlich den fünfköpfigen Vorstand bestellt, berät und überwacht.

Dieser Vorgang ist während der vergangenen Wochen erstmals über die Bühne gegangen. Zu Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden zunächst Ulli Pausch, Bärbel Strote, Björn Rust, Mac Lehman-Rentsch, Frank Nelke, Sven Pitzschel und Jan Salzmann gewählt. Diese wiederum mussten anschließend unter acht Bewerberinnen und Bewerbern für den Vorstand auswählen. Letzlich fiel die Wahl auf Nina Sievers, die zur neuen Vorsitzenden berufen wurde, Jürgen Müller, Geschäftsführer Ralf Thomas und Ralf Mauruschat. Die beiden Letztgenannten sind hauptamtlich beim LSV angestellt. Erstmals ziehen damit Profis in die Vereinsführung ein. Sievers und Müller waren bereits zuvor im geschäftsführenden Vorstand tätig gewesen. Komplettiert wird der Vorstand durch Jugendleiterin Leena Stratmann.

Prüße und Moje haben Vorstand verlassen

Die neue Satzung mit Delegiertenversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand sei „eine deutliche Professionalisierung unserer Vereinsarbeit“, sagt Sievers, die selbst aus der Handballabteilung stammt. Dass sie selbst eine Ehrenamtliche ist, sei aber ein klares Zeichen für die Wertschätzung und Notwendigkeit der unentgeltlichen Arbeit im Verein. Gleichwohl sei an dieser Professionalisierung kein Weg im Großverein LSV mehr vorbei gegangen. „Auf Dauer auf Vorstandsebene nur ehrenamtlich zu arbeiten, wird nicht mehr funktionieren, es werden immer weniger, die ehrenamtlich tätig sein mögen“, meint Sievers. Das sei nach dem Weggang Prüßes aus dem Vorstand sowie dessen Stellvertreters Peter Moje mehr als deutlich geworden.

Im Juli 2022 steigen die Mitgliedsbeiträge In der letzten Mitgliederversammlung nach alten Muster haben die Mitglieder des Lehrter SV eine moderate Erhöhung der Beiträge beschlossen. Am 1. Juli 2022 erhöht sich der Beitrag für Erwachsene von 14 auf 15 Euro, jener für Jugendliche, Schüler, Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende bis 30 Jahre von 10 auf 11 Euro pro Monat. Passive Mitglieder zahlen statt 5,50 dann 6 Euro pro Monat. Laut der neuen Vereinsvorsitzenden Nina Sievers sei diese Beitragserhöhung bereits geplant gewesen, bevor Corona den Sportbetrieb zeitweilig zum Erliegen brachte. Die Pandemie hat in den vergangenen anderthalb Jahren enorme Auswirkungen auf die Mitgliederzahl im LSV gehabt. Laut Sievers hatte diese im März 2020 einen Höchststand von rund 4800 Menschen erreicht. Als monatelang Trainingsangebote ausfallen mussten, kehrten viele Sportlerinnen und Sportler dem Verein den Rücken. Der Mitgliederstand sank auf rund 3600. „Aber jetzt geht er seit einigen Wochen wieder hoch“, sagt Sievers zuversichtlich. Lesen Sie auch: Wie der Lehrter SV im Corona-Lockdown an Familien vermietete

Mit der neuen Struktur wolle man unter anderem die ehrenamtlichen Abteilungsleitenden entlasten, heißt es. Der Verein verfüge nun über die Möglichkeit, schneller Entscheidungen zu treffen als bisher mit den klassischen, alle sechs Wochen stattfindenden Vorstandssitzungen.

Von Achim Gückel