Lehrte/Laatzen

Neun junge Leute haben sich in der Nacht zu Sonnabend in Lehrte erheblichen Ärger eingefangen. Sie wollten trotz der Corona-Kontaktbeschränkungen nicht auf die Geburtstagsparty für eine frischgebackene Volljährige verzichten. Eine anonyme Anruferin alarmierte die Polizei, welche dann die unerlaubte Zusammenkunft auflöste. Gegen die neun jungen Leute im Alter von 15 bis 19 Jahren wurden nun Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Sie stammen aus neun verschiedenen Haushalten in Lehrte, Laatzen, Langenhagen, Hannover und Bad Nenndorf.

Nach Angaben der Polizei fand die Zusammenkunft zu Ehren der 18-Jährigen an der Marktstraße statt – und zwar in der Wohnung einer 17-Jährigen, die dort allein lebt. Die junge Dame, die die Party anlässlich ihres Geburtstags am Freitag gab, stammt allerdings aus Laatzen – ebenso wie einer der Gäste.

Warum das Geburtstagskind zur Feier nach Lehrte auswich, konnte die Polizei nicht endgültig sagen. Der Verdacht liegt jedoch nahe, dass sie in der Wohnung der Freundin „sturmfreie Bude“ hatte. Bei der Feier waren die jungen Leute dann aber anscheinend sehr unvorsichtig und laut. Die Anruferin berichtete gegenüber der Polizei von zehn bis zwölf Partyteilnehmern, den Beamten tönte schon auf der Treppe des Mehrfamilienhauses Musik entgegen. Die neun jungen Leute hätten keine Abstände zueinander gehalten und auch keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, sagte ein Sprecher des Kommissariats.

Bußgeld kann etwa 100 Euro betragen

Die jungen Leute oder ihre Eltern müssen nun ein Bußgeld zahlen. Das könne etwa 100 Euro plus Bearbeitungsgebühren betragen, hänge aber auch von der jeweiligen finanziellen Situation des Beschuldigten oder dessen Erziehungsberechtigten ab, sagte der Sprecher der Lehrter Polizei. Möglicherweise werde das Verfahren gegen die 15-jährigen Teilnehmer der Partys sogar fallen gelassen.

Die minderjährigen Partyteilnehmer – bis auf die 17-jährige Gastgeberin – wurden noch in der Nacht an ihre Eltern übergeben. Nach den geltenden Corona-Regeln hätte sich das Geburtstagskind allenfalls mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen dürfen.

Die Polizei registriert immer wieder Verstöße gegen die Corona-Verhaltensregeln – von der Party im Keller bis zum illegalen Grünkohlessen von Geschäftsleuten. Entsprechende Kontrollen sind für Polizei und Mitarbeiter von Ordnungsämtern mittlerweile Routine. Noch Ende Februar hieß es seitens der Ordnungshüter, noch seien die meisten Menschen in Niedersachsen diszipliniert im Umgang mit den Corona-Regeln. Der Sprecher des Lehrter Kommissariats äußerte am Sonntag aber Befürchtungen, dass das wärmere Wetter im nahenden Frühling auch wieder zu mehr Zusammenkünften im Freien und mehr Verstößen führen könnte.

Von Achim Gückel