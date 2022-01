Lehrte

35 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren: So beschreibt die Polizei einen Ladendieb, der am Freitag in einem Schuhgeschäft an der Zuckerpassage lange Finger gemacht hat. Er floh zu Fuß und ließ sein Fahrrad stehen.

Der auffallend kleine Mann war gegen 13.25 Uhr in den Laden gegangen, hatte ein Paar Schuhe unter seine Jacke gesteckt und war dann nach draußen gegangen, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er nicht nur beobachtet, der Dieb löste am Eingang auch einen Alarm aus. Als ein Mitarbeiter des Geschäfts ihn daraufhin stoppen wollte, floh der Dieb zu Fuß. Dabei ließ er sein schwarzes Moutainbike und einen Rucksack zurück. Außerdem verlor er bei der Flucht sein blaues Käppi der Marke Tommy Hilfiger.

Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen

Zur Tatzeit trug der Ladendieb eine schwarze Jacke, darunter eine blaue Trainingsjacke mit roten Streifen, blaue Jeans und hellbraune schuhe. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel