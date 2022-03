Lehrte

Ein gemeinschaftlicher Diebstahl im Denn’s Biomarkt in der Lehrter City endete am Montag für vier Männer mit einer Festnahme durch die Polizei. Das Quartett versuchte zwar noch zu fliehen, die Polizei erwischte die vier Männer aber schnell. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Sache spielte sich nach Angaben aus dem Lehrter Kommissariat gegen 15.30 Uhr ab. Ein Ladendetektiv des Biomarkts beobachtete die vier Männer und sah auch, dass sie Dinge aus den Regalen nahmen, unter ihrer Kleidung verbargen und dann ohne zu bezahlen die Kasse passierten. Der Detektiv sprach die Diebe daraufhin an. Diese gaben einen Großteil der Waren wieder heraus, darunter Lachs, Kaffee, Tee und Nüsse im Wert von etwa 70 Euro. Doch als der Angestellte des Ladens einen der Täter festhalten wollte, kam es zu einem Gerangel. Der Täter machte sich frei, alle vier liefen zu einem hinter dem laden geparkten Wagen und fuhren davon.

Polizei nimmt Täter vorläufig fest

Die mittlerweile alarmierte Polizei konnte das Auto aber schon auf der Germaniastraße stoppen und die zwei 54-Jährigen, einen 39- und einen 35-Jährigen vorläufig festnehmen. Weil alle vier einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie jedoch relativ schnell wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Wagen der vier Männer fanden die Ermittler schließlich noch weitere Waren, die vermutlich aus Ladendiebstählen stammen. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Kopfhörer und Schwangerschaftsöl.