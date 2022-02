Sievershausen

In der Lehrter Kernstadt gibt es inzwischen zehn öffentliche Ladesäulen für Elektroautos. Jetzt trafen sich Vertreter von Politik und Stadtwerken vor dem Sportplatz am Schmiedeweg in Sievershausen, um dort stellvertretend für die übrigen Ortsteile symbolisch den Startschuss für die Förderung der E-Mobilität auch auf dem Dorfe zu geben.

Ladesäulen mit einer Kapazität von jeweils 22 Kilowatt und jeweils zwei Ladepunkten stehen auch noch an der Försterstraße in Hämelerwald, an der Doktorstraße in Arpke, an der Immenser Straße in der Nähe des Bahnhofs Immensen-Arpke sowie zwei an der Straße Zum Großen Freien in Ahlten. In Kürze sollen noch zwei an den Park-and-ride-Anlagen in Aligse und Hämelerwald hinzukommen.

Noch ist es ein Zuschussgeschäft

„Ich freue mich über jede neue Ladestation“, sagte der Lehrter Bürgermeister Frank Prüße (CDU) bei dem Treffen in Sievershausen, bei dem das E-Auto von Ortsbürgermeister Armin Hapke (CDU) an die Säule angeschlossen wurde. Für eine komplette Ladung hätte es dort allerdings etwa zweieinhalb Stunden stehen müssen, denn bei den Säulen handelt es sich nicht um Schnellladestationen. Trotzdem kosten sie nach Angaben von Björn Rust, technischer Koordinator bei den Stadtwerken, 16.000 Euro pro Stück.

Das Geld investieren die Stadtwerke, das Grundstück stellt die Stadt zur Verfügung. Der Standort sei einhelliger Wunsch des Ortsrats gewesen, betonte Hapke. „Denn das ist hier gefühlt unser Dorfmittelpunkt“, sagte er mit Blick auf Einrichtungen von Kindergarten über Sportplätze bis zur Feuerwehr.

Noch seien Installation und Betrieb von Ladesäulen ein Zuschussgeschäft, da erst wenige E-Autos unterwegs seien, erklärte Stadtwerke-Chef Björn Sommerburg. Außerdem würden nach seiner Erfahrung die meisten Besitzer ihre Wagen an der heimischen Steckdose aufladen. Das ist auch billiger, denn die Stadtwerke nehmen für ihren Strom an der Ladesäule mit 35 Cent pro Kilowattstunde einen etwas höheren Preis als den für Privatkunden.

Kosten sind für Kunden unterschiedlich

Wie viel der komplett mit Wasserkraft erzeugte Autostrom tatsächlich kostet, ist jedoch vom jeweiligen Fahrstromanbieter abhängig, mit dem die Autobesitzer einen Vertrag – ähnlich wie beim Handy – abschließen. Der Stadtwerke-Partner Plugsurfing hat zum Verdruss der Stadt seinen Preis gerade auf 44 Cent pro Kilowattstunde erhöht. An den Lehrter Säulen kann aber auch mit den Karten von 21 weiteren Anbietern, darunter laut Rust alle gängigen, geladen werden, nicht jedoch mit EC- oder Kreditkarte. Das dafür erforderliche Bezahlsystem solle aber bei später noch aufzustellenden Stationen installiert werden, versicherte Rust.

Für den Herbst kündigen die Stadtwerke weitere E-Ladesäulen an. Vier davon sind in der Kernstadt geplant, jeweils eine soll nach Aligse, Immensen und Steinwedel kommen. „Und irgendwann wird der Betrieb dann für die Stadtwerke auch wirtschaftlich“, hofft Bürgermeister Prüße.

Von Thomas Böger