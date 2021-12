Ahlten

Wilfried Herzberg von der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Ahlten hat die höchste Auszeichnung des Landessportbundes erhalten. Der Senior wurde für sein langjähriges Engagement mit der goldenen Ehrennadel gewürdigt. Ulf Meldau, Vorsitzender des Regionssportbundes Hannover, lobte dabei vor allem Herzbergs „hervorragende Kassenführung“. Denn der Ahltener blickt auf eine lange Karriere als Kassenwart und Schatzmeister zurück, und das nicht nur bei der TSG Ahlten.

Im nächsten Jahr wird Herzberg dem Verein 50 Jahre angehören. 1974 startete er seine Laufbahn in der Sportorganisation dort zunächst als Pressewart der Fußballabteilung, wo er viele Jahre auch aktiv spielte. „Ich war das Kampfschwein in der Abwehr“, erzählt Herzberg augenzwinkernd. Von 1975 bis 1988 übernahm er in der Sparte die Funktion des Kassenwartes.

Ulf Meldau, Vorsitzender des Regionssportbundes Hannover (links), überreicht Wilfried Herzberg die goldene Ehrennadel des Landessportbundes. Quelle: privat

Sicheres Händchen für Finanzen

In den Hauptvorstand der TSG rückte Herzberg 1978 auf. Bis 2011 war er dort mit Unterbrechung mit wechselnden Aufgaben betraut und unter anderem als Geschäftsführer, Schatzmeister und Vorsitzender sowie im Vorstand der Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Einsatz. Seit Mai 2011 gehört Herzberg dem Vorstand Finanzen und Organisation an und ist zudem erster stellvertretender Vorsitzender des Vereins.

„Zahlen und Analysen haben mich schon immer interessiert“

„Die Aufgabe macht mir immer noch großen Spaß“, sagt Herzberg. Ob er sich in anderthalb Jahren jedoch noch einmal zur Wahl aufstellen lässt, darauf will er sich derzeit nicht festlegen. Das sichere Händchen für Finanzen bringt der gebürtige Seesener von Berufswegen mit. Er ist gelernter Bankkaufmann. „Zahlen und Analysen haben mich schon immer interessiert, auch die Präsentation von Haushalten hat mir stets Freude bereitet“, erklärt der Ahltener.

Mit 52 Jahren stieg er aufs Rennrad

Herzberg wirkte aber nicht nur bei der TSG ehrenamtlich mit. Nebenher war er auch Vorsitzender und Kassenwart des Sportrings Lehrte und beim Sportkreis Hannover im Jugendausschuss sowie als Schriftführer und Schatzmeister tätig. Für das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte (NISH) nahm er bis 2018 das Amt des Schatzmeisters wahr.

Sein sportliches Interesse galt in der TSG nach dem Fußball auch der Leichtathletik. Herzberg legte mehrere Sportabzeichen ab. Eine große Leidenschaft entwickelte er aber erst später. „Als es beim Fußball wegen der Hüfte nicht mehr ging, bin ich aufs Rennrad umgestiegen“, berichtet Herzberg. Sein erstes Rennen fuhr er mit 52 Jahren. Mittlerweile ist der Ahltener 18-mal in Hamburg, elfmal in Berlin und zwölfmal in Göttingen bei großen Rennen gestartet.

Wilfried Herzberg auf der Zielgeraden beim Jedermann-Rennen 2019 in Erfurth. Quelle: privat

Letztes Radrennen im Alter von 71 Jahren

Dreimal hat Herzberg mit seinem Rennrad zudem schon die Alpen überquert. Von Ahlten aus radelte er in die Hauptstädte aller 16 Bundesländer. Die rund 700 Kilometer nach München legte er in vier Tagen zurück. Das Gepäck transportierte seine Frau mit dem Auto, übernachtet wurde in Hotels. Sein letztes großes Rennen ist Herzberg mit 71 Jahren in Erfurt gefahren.

Wie viele Kilometer er insgesamt bis heute zurückgelegt hat, weiß der Ahltener nicht wirklich. „Allein auf dem Tacho meines Rennrades von 2007 sind es schon 50.000 Kilometer, aber ich habe ja auch noch andere Räder“, sagt Herzberg und lacht.

Von Katja Eggers