Lehrte

Die Taten, die ihm vorgeworfen werden, wiegen schwer und liegen schon mehr als fünf Jahre zurück. Sein mutmaßliches Oper war zudem etwa drei Jahre lang wie vom Erdboden verschwunden, mehrere Verhandlungstermine platzten deshalb. Doch nun muss sich ein mittlerweile 38 Jahre alter Mann aus Lehrte doch noch vor dem Landgericht Hildesheim wegen der mutmaßlichen mehrfachen Vergewaltigung seiner früheren Lebensgefährtin verantworten. Am ersten Verhandlungstag bestritt der Mann die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft – und die Frau sagte nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.

Die Anschuldigungen in der Anklageschrift sind heftig. Der Lehrter, gegen den nun verhandelt wird, soll seine frühere Gefährtin zwischen dem 16. und 22. Oktober 2017 gegen ihren Willen in einer Wohnung festgehalten, eingesperrt und drangsaliert haben. Der Frau sei es in dieser Zeit nicht möglich gewesen zu flüchten, obwohl sie zu keiner Zeit gefesselt oder festgebunden gewesen sein soll. Mehrfach habe der Angeklagte die Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen, heißt es. Dabei soll der Peiniger sie auch durch einen Hieb mit einem Schlagring gefügig gemacht haben. Auch vom Einsatz einer Eisenstange ist in der Anklageschrift die Rede.

Staatsanwaltschaft: Martyrium dauerte fast eine Woche

Er habe der Frau während ihrer Gefangenschaft eine Gehirnerschütterung und Prellungen zugefügt, wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Erst nach knapp einer Woche sei ihr die Flucht aus der Wohnung gelungen. Später ging sie zur Polizei, erstattete Anzeige und gab das Geschehen zu Protokoll.

Doch als im April und Mai 2018 die ersten Verhandlungstage am Landgericht aufgerufen wurden, fehlte die Nebenklägerin, also das mutmaßliche Opfer. Die Frau sei nicht auffindbar, sagte der damalige Gerichtssprecher Philipp Suden. Man wisse nichts über den Aufenthaltsort, und ohne sie als entscheidende Person der Anklage sei der Prozess nicht durchführbar. Der Angeklagte verweigerte seinerzeit jede Aussage.

Frau ist drei Jahre lang unauffindbar

Ob das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer aus Furcht vor dem Angeklagten seinerzeit nicht vor Gericht erschien und deshalb auch für lange Zeit untertauchte, ist auch jetzt noch unklar. Rund drei Jahre lang war ihr Wohnort für das Landgericht nicht zu ermitteln. Erst vor wenigen Monaten habe man Kenntnis von ihrem Aufenthaltsort erlangt, sagt nun der aktuelle Gerichtssprecher, Steffen Kumme.

Angaben darüber, wo sich die Frau in der Zwischenzeit aufhielt und wo sie aktuell lebt, machte der Sprecher nicht. Auch die mehrstündige Befragung des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers habe nicht öffentlich stattgefunden. Nähere Aussagen zu den Angaben der Frau seien nicht möglich, betont Kumme. Am 23. November werde die Befragung fortgesetzt, ebenfalls ohne Beisein der Öffentlichkeit.

In der Regel greift ein Gericht zu solch einer Maßnahme, um Nebenkläger oder Zeugen zu schützen. Die Vernehmungen weiterer Zeugen seien dann aber wieder öffentlich, sagt Kumme. Das Urteil will die Strafkammer 16 des Landgerichts nach aktueller Planung bereits am 25. November fällen.

Von Achim Gückel