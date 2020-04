Polizei und Stadt Hannover haben in den vergangenen Tagen mehr als 100 Vergehen gegen die Corona-Bestimmungen festgestellt. Darunter waren nicht nur zu dicht nebeneinander stehende Menschen. In Lehrte mussten die Beamten sogar eine geheime Kneipe schließen – die Wirte ließen Kunden auf Klopfzeichen herein.