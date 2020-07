Hämelerwald

Insgesamt 26 Jahre lang leitete Iris Ebert die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte „Die Schatzkiste“ an der Hirschberger Straße in Hämelerwald. Am Sonntag, 26. Juli, um 10 Uhr wird sie mit einem Gottesdienst auf dem Kita-Gelände verabschiedet.

Ende 1994 übernahm die Erzieherin die Leitung der Kindertagesstätte an der Hirschberger Straße im Lehrter Ortsteil Hämelerwald. Seitdem hat sich viel verändert. „Damals gab es nur eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe in einem Raum“, so Pastorin Iris Habersack.

Neubau für zwei Krippengruppen kam vor acht Jahren dazu

Anfang der Neunzigerjahre wurde zunächst die Terrasse des Kindergartens überdacht – um auch bei schlechtem Wetter eine Ausweichmöglichkeit zu haben. Nach Auflösung eines Kinderspielkreises stand der Kita ein weiterer Raum zur Verfügung. Ab sofort konnte die Betreuung ausgeweitet werden.

Inzwischen bietet die Kita 55 Plätze, davon 30 in zwei Krippengruppen. Das Gebäude für Kinder unter drei Jahre wurde nach mehrjährigen Planungen 2012 neu errichtet.

Die Spielgeräte auf dem Außengelände wurden nach und nach erneuert. Im vergangenen Jahr kamen zwei neue Spielhäuser hinzu. Inzwischen stehe den Kita-Kindern ein naturnaher Spielplatz zur Verfügung, sagt Pastorin Habersack.

Iris Ebert habe „eine ganze Generation von Kindern beim Heranwachsen begleitet“, resümiert die Pastorin. Manche der Ehemaligen hätten später als Praktikanten ihren alten Kindergarten gern wieder betreten.

Um Anmeldungen zum Gottesdienst wird unter Telefon (05175) 4414 oder per E-Mail an iris.habersack@evlka.de gebeten.

Von Patricia Oswald-Kipper