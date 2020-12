Lehrte

Not macht bekanntlich erfinderisch – auch Sportler. Weil wegen der Corona-Pandemie derzeit kein Freizeitsport in Gruppen möglich ist, präsentieren etwa Fitness-Trainer online ihre Übungen – und ihre Schützlinge schwitzen vor dem Bildschirm. Eine pfiffige Idee hatte Anfang Dezember auch Wahab Ferguen aus dem Trainerstab des Lehrter SV. Er bat seine Freizeitläufer zur einer Challenge: Jeder läuft für sich, die absolvierten Kilometer von allen werden addiert. Das ehrgeizige Ziel, bis zum Jahresende 1874 Kilometer zu schaffen, hatten die Läufer schon nach drei Wochen erreicht – und sie laufen weiter.

„Unsere Laufgruppe hat mit Wahab Ferguen einen total engagierten Trainer, der uns zu immer neuen Aktionen motiviert“, sagt Sylke Wilde, eine Freizeitsportlerin aus der Gruppe, die sich normalerweise montags zum gemeinsamen Laufen trifft. Ferguen setzte Anfang Dezember die 1874-Kilometer-Marke, die es gemeinsam bis Jahresende zu schaffen galt. Denn 1874 ist schließlich das Gründungsjahr des Vereins.

Anzeige

Der Ehrgeiz der Gruppe ist geweckt

Der Ehrgeiz in der Gruppe sei von Anfang an enorm gewesen, sagt Wilde. Schon am Sonntag, 27. Dezember, hieß es: „Mission erledigt, 1874 Kilometer erreicht, Gründungsjahr-Challenge abgeschlossen.“ Ferguens Motivationskünste hatten also auch auf Distanz gewirkt. „Wir laufen allein oder zu zweit, aber alle gemeinsam für ein Ziel, für den LSV“, hatte er Anfang Dezember in die Whatsapp-Gruppe der Läufer geschrieben. Und das sei ein „wahrer Motivationsbooster“ gewesen, meint Wilde. „Auch diejenigen, die schon lange nicht mehr beim Training waren, fühlten sich angesprochen.“

Trainer Wahab Ferguen motiviert seine Laufgruppe zu einer ehrgeizigen Challenge. Quelle: privat

Auch Nordic Walking, Wandern oder Spazieren gehen waren erlaubt. Die Runden wurden nicht nur in Lehrte absolviert, sondern auch in Sehnde und Burgdorf, am Altwarmbüchener See, im Immenser Wald, im Deister, am Steinhuder Meer oder im Harz. Nur vier Tage nach dem Start, am 12. Dezember, meldete Ferguen seiner Gruppe den Zwischenstand von 245 Kilometern, am 17. Dezember waren es 879 Kilometer.

Aktive von 20 bis 78 Jahren sind dabei

38 Aktive, 20 Frauen und 18 Männer, machten bei der Challenge mit. „ Hanna Denecke war mit ihren 20 Jahren die Jüngste, Hans-Dieter Schulze mit 78 der Älteste“, sagt Wilde. Am häufigsten habe sich Michael Rubart seine Sportschuhe geschnürt, nämlich 13-Mal. Ted Kardynski war besonders eifrig und meldete zwölfmal rund acht Kilometer. Die längste Strecke am Stück lief Sebastian Weiß mit 22 Kilometern. Ferguen kam in neun Läufen auf exakt 119,33 Kilometer und legte damit die größte Strecke zurück.

Zur Galerie 38 Frauen und Männer sind bei der ungewöhnlichen Laufaktion im Corona-Lockdown beteiligt gewesen. Sie haben ihre Laufstrecken und -distanzen genau dokumentiert – und Bildcollagen erstellt.

Sogar an Heiligabend wurde gelaufen. Tagesergebnis: stolze 65 Kilometer. „Wer so sportlich unterwegs war, konnte sich auch guten Gewissens den Festtagsbraten gönnen“, sagt Wilde verschmitzt. Und am 27. Dezember verkündete Ferguen im Gruppenchat stolz: „Das Ziel ist erreicht!“

2020 Kilometer bis zum Jahreswechsel

Doch noch ist die Aktion nicht beendet. Bis zum Jahreswechsel sollen aus den 1874 noch 2020 Kilometer werden. Eine Strecke, die sich die LSV-Sportler nun vornehmen, ist jene im Lehrter Stadtpark, auf der am 31. Dezember normalerweise der Silvesterlauf des Vereins stattfindet. Die Läufer wollen zwischen 9 und 14 Uhr allein oder mit Laufpartner die übliche Route absolvieren und anschließend die Zeiten dem LSV melden. „Dann kann das neue Jahr kommen – mit einer Extraportion Zuversicht und Gesundheit“, meint Wilde.

Von Achim Gückel