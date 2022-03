Lehrte

Acht Feuerwehrfahrzeuge, 31 Einsatzkräfte: Auf dem Geländes des Megahub-Containerterminals am Eisenbahnlängsweg ist es erneut zu einem Gefahrguteinsatz gekommen. Am Sonnabend gegen 22.30 Uhr rückten dort Kräfte aus dem Lehrter und Sehnder Stadtgebiet an. Gemeldet worden war ihnen austretendes Gas an einem Tankcontainer. Erst vor knapp vier Wochen hatte es einen Einsatz der Feuerwehren beim Megahub gegeben.

Nach Angaben der Lehrter Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte das Gasleck schnell finden. Es befand sich an einem kleinen Rohr am Container. Nach einer weiträumigen Absperrung des Bereichs um den mit Erdgas beladenen Tank sei es den unter schwerem Atemschutz arbeitenden Feuerwehrleuten schnell gelungen, die Undichtigkeit zu schließen und ein Ventil abzuriegeln.

Alarm für ABC-Einheiten aus Lehrte, Sehnde und Uetze

Die ABC-Einheiten der Feuerwehren Lehrte, Sehnde und Uetze waren zwar bereits um 22.45 Uhr alarmiert worden. Sie konnten aber laut Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger die Anfahrt zum Megahub abbrechen. „Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Notfallmanager der Bahn übergeben“, schriebt Rüger in einer Mitteilung.

Erst Ende Februar hatte es beim Megahub einen Einsatz der Feuerwehren wegen vermeintlich austretenden Gefahrguts gegeben. Die Flüssigkeit, die dabei an einem Container gesichtet wurde, entpuppte sich jedoch als Regenwasser.