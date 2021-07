Immensen

So etwas haben Immensens Grundschüler beim Blick aus ihren Klassenzimmern wohl noch nie gesehen: Absperrgitter, ein Bagger und Schutt beherrschten am Freitag das Bild hinter ihrer Schule. Denn dort ist in kürzester Zeit das alte Lehrerhaus dem Erdboden gleichgemacht worden.

Der Bau aus Ziegeln und Fachwerk stand einem Millionenprojekt im Weg: Die Heinrich-Bokemeyer-Grundschule bekommt einen modernen, zweieinhalbgeschossigen Anbau mit neuen Unterrichtsräumen und einer Mensa. Damit soll sie fit werden für die bereits gestartete Ganztagsbetreuung und die prognostizierten steigenden Schülerzahlen.

Anbau kostet 3,1 Millionen Euro – oder mehr

Der Anbau, für den Anfang des Jahres 3,1 Millionen Euro Baukosten taxiert wurden, entsteht dort, wo bisher das Lehrerhaus stand. Der Bauantrag sei bereits gestellt, sagte Stewart Hartmann, Leiter des Fachdienstes Gebäudewirtschaft bei der Stadtverwaltung, am Donnerstagabend im Schulausschuss. Die Arbeiten könnten im September beginnen, es gebe aber coronabedingt derzeit massive Probleme bei der Lieferung von Baumaterial sowie rasant steigende Preise. „Es gibt keine Kostensicherheit mehr“, gab Hartmann zu Bedenken.

Die Heinrich-Bokemeyer-Grundschule in Immensen: Das alte Lehrerhaus (links) ist nun verschwunden. Das Unterrichtsgebäude muss saniert, sein Dach neu gedeckt werden. Außerdem entsteht ein moderner Erweiterungsbau. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Die Pläne für den Anbau sehen außer einer fast 90 Quadratmeter großen Mensa mit 70 Sitzplätzen einen Klassenraum, eine Schulbücherei von 64 Quadratmetern, einen Differenzierungsraum sowie Zimmer für den Hausmeister sowie für Erste Hilfe und Lager für Putzmittel, Mobiliar und Unterrichtsmaterial vor. Ursprünglich waren der Abriss des Lehrerhauses für das Frühjahr und der Baustart für den Sommer geplant gewesen.

