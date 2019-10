Lehrte

Seit 2015 beschäftigt sich die Initiative „ Lehrte hilft“ mit der Betreuung und Integration von Flüchtlingen in der Stadt. Am Freitag, 25. Oktober, will das Bündnis aus drei Kirchengemeinden, dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) und dem Sportverein Yurdumspor ein neues, langfristiges Projekt starten. Im kommenden Jahr sollen in Lehrte mehrere Veranstaltungen stattfinden, die das Miteinander und die Integration Geflüchteter in die hiesige Gesellschaft fördern. Höhepunkt wird im Herbst eine interkulturelle Woche mit einer Abschlusskundgebung am 3. Oktober sein. Die anderen Veranstaltung sollen zuvor über das gesamte Jahr 2020 verteilt werden.

Ideen zusammentragen

Welche Inhalte die Veranstaltungen im Einzelnen haben werden, steht noch nicht fest. Bei einer Auftaktveranstaltung am 25. Oktober im Rotkreuz-Zentrum an der Ringstraße 9 sollen Teilnehmer ab 15.30 Uhr ihre Ideen einbringen.

Für „ Lehrte hilft“ ist es so etwas wie der nächste Schritt, wie Achim Rüter erklärt. „Die ersten Dinge wie Unterkunft oder Arbeit für die Migranten sind inzwischen angeschoben“, meint der Lehrter DRK-Chef. Jetzt gehe es um die Integration. „Denn die Gruppen bleiben eher unter sich.“ Zwar gebe es in Lehrte derzeit keine Probleme mit Migranten. Aber damit es nicht zu solchen komme, sei mehr Integration nötig. Hilfreich sei es beispielsweise nicht, wenn Flüchtlinge zwar separate Wohnungen hätten, die aber in einem Haus seien, wo sonst auch nur Flüchtlinge gleicher Kultur wohnen.

Interkulturelle Kontakte stärken

Rüter will nun den Kontakt der Lehrter zu der jeweils anderen Gruppe verstärken, beispielsweise in interkulturellen Veranstaltungen. „Dazu müssen sich beide Seiten ein bisschen bewegen“, meint er, Eine andere Kultur und deren Menschen kennen zu lernen und sie zu verstehen, sei wichtig. „Man verliert ja deswegen nicht gleich seine Identität.“

In der Vergangenheit habe „ Lehrte hilft“ gerade mit diesen Kontakten gute Erfahrung gemacht, auch bei Menschen, die Flüchtlingen gegenüber skeptisch eingestellt sein könnten. „Beim Senioren-Café haben wir Flüchtlinge auch als Helfer eingesetzt“, sagt Rüter. Probleme habe es dabei noch nie gegeben. Solche Begegnungen trügen zum Abbau von Ressentiments bei. „Und das gehört zur Integration“, betont Rüter. Es sei eben etwas Anderes, wenn man den Menschen kennen lerne, statt Flüchtlinge nur im Fernsehen zu sehen.

Das Montagscafé ist eines der Projekte von "Lehrte hilft", das bereits seit fünf Jahren besteht. Quelle: privat

Zusammenhalt in der Stadt wird gefördert

Gerade durch den Kontakt der Bevölkerungsgruppen untereinander sollen die Vorurteile abgebaut werden, die derzeit oft Gegenstand aufgeregter Diskussionen seien, meinen Rüter und seine Mitstreiter Armin Albat, Nele Schallhorn sowie Veronika Schulte, die Sprecherin von „ Lehrte hilft“. „Menschen aus anderen Kulturen kennen zu lernen und Neues auch in der eigenen Kultur zu entdecken, bringt uns einander näher“, sagte Schulte: „Damit fördern wir auch den Zusammenhalt in unserer Stadt.“

Die Veranstalter bitten Interessierte, die am 25. Oktober teilnehmen möchten, sich formlos bei „ Lehrte hilft“ anzumelden, damit das Treffen besser geplant werden kann. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer (0 51 32) 33 11 oder per E-Mail unter buero@lehrte-hilft.de möglich.

