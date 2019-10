Die Stadt Lehrte pflegt Partnerschaften mit fünf europäischen Städten: Mönsteras in Schweden, Staßfurt in Sachsen-Anhalt, Trzcianka in Polen, Vanves in Frankreich und Ypern in Belgien. Die offiziellen Kontakte sind unterschiedlich intensiv, aber laut Stadtsprecherin Nele Domin weitgehend regelmäßig. Besuche zwischen Offiziellen aus Staßfurt und Lehrte gibt es alljährlich etwa beim Citylauf, und auch die Verbindung mit Trzcianka, unter anderem dank des stellvertretenden Bürgermeisters Burkhard Hoppe, ist recht eng. Der Austausch mit Mönseras ist dagegen eher spärlich. Auf privater Ebene pflegen Lehrter aber Freundschaften mit Menschen in allen fünf Partnerstädten.

Das jüngste Treffen zwischen Lehrtern und Staßfurtern ist noch sehr frisch. Am letzten Sonntag im September war die Stadt Lehrte mit einer achtköpfigen Delegation beim Fest der Region in Staßfurt zu Gast – darunter auch Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk, Burkhart Hoppe, SPD-Ratsherr Hans-Jürgen Licht und der FDP-Ratsherr Dieter Münstermann. Anlass war das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Lehrte und Staßfurt. Die ursprünglich geplante Reise per Sonderzug nach Staßfurt hatte aber wegen mangelnden Interesses abgesagt werden müssen. Mit dabei waren in Staßfurt auch die polnischen Gäste aus Trzcianka, die zurzeit bei den Lehrtern zu Gast sind.

Bei der Fahrt des Blasorchesters nach Ypern in Belgien wird Bürgermeister Sidortschuk ebenfalls dabei sein. Planungen für den Gegenbesuch aus Flandern gibt es aber noch nicht. Der Grund: Am 1. November tritt Frank Prüße das Amt des Lehrter Bürgermeisters an. „Er wird die Zusammenkunft dann in die Hand nehmen“, sagt Domin. jar/ac