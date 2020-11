Lehrte

Kein Ausbildungsbetrieb, keine Übungen: Der Dienstbetrieb der Lehrter Feuerwehren bleibt wegen der schnellen Ausbreitung des Corona-Virus bis auf Weiteres eingestellt. Das betrifft sowohl die Kinder- und Jugendfeuerwehren als auch die Einsatzabteilung. „Wir haben alles stillgelegt“, sagt Lehrtes Stadtbrandmeister Jörg Posenauer. Um die Sicherheit in Lehrte auch in Pandemiezeiten gewährleisten zu können, wurden schon im März umfangreiche Maßnahmen zur Vorbeugung ergriffen. Im Unterschied zum Frühjahr gibt es jetzt allerdings eine Art Gefahrenmatrix für eine wöchentliche Risikobewertung.

Posenauer hat dafür einen Stufenplan entwickelt, er ist seit Oktober in Kraft und gilt für das gesamte Stadtgebiet. Die Feuerwehren bekommen damit im aktuellen Pandemiegeschehen zur Orientierung eine Art Leitfaden an die Hand, der bei sinkenden Infiziertenzahlen auch die stufenweise Rückkehr zur Feuerwehr-Normalität regelt. „Damit ist jetzt klar kalkulierbar, welche Maßnahmen in welcher Situation ergriffen werden müssen“, erklärt Posenauer.

Höchste Wachsamkeit

Der Plan sieht fünf Stufen vor und orientiert sich zum einen an der Sieben-Tage-Inzidenz der Region und zum anderen an den aktuellen Coronafällen vor Ort. „Im Moment sind wir wegen des hohen Risikos auf Stufe null“, erklärt Posenauer.

Einsatzkräfte sind in zwei Gruppen geteilt

Die Aktiven treffen lediglich noch bei Einsätzen aufeinander. Die etwa 90-köpfige Einsatzabteilung wurde schon im März in zwei gleich starke Alarmgruppen geteilt, die keinen Kontakt miteinander haben und sich bei Einsätzen wöchentlich abwechseln. „Im Fall der Fälle muss dann nur die halbe Feuerwehr in Quarantäne, die andere Hälfte bleibt einsatzfähig“, betont Posenauer.

Kommandositzungen finden per Videokonferenz statt

Die Kontakte sollen ansonsten auf ein Minimum beschränkt werden. Öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen wurden abgesagt. Kommandositzungen und Absprachen, zum Beispiel zwischen den Führungskräften und ihren Gruppen, gehen per Videokonferenz über die Bühne. „ Feuerwehr geht eigentlich nicht im Homeoffice, aber wir arbeiten nach der Devise ,Alles besser als gar nichts‘“, sagt Pressesprecher Stephan Keil von der Ortsfeuerwehr Lehrte.

Auch in der Feuerwache gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Der Zutritt ist ausschließlich Mitgliedern der Feuerwehr gestattet – und das auch nur im Einsatzfall. Jede Einsatzkraft muss vor Betreten des Gebäudes sowie auf den Fahrzeugen und an den Einsatzstellen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, „Wir arbeiten generell mit FFP2-Masken, Atemschutzträger sind durch ihre Geräte geschützt“, erläutert Keil.

Keil : „Für Einsätze sind genügend Aktive vorhanden“

Darüber hinaus finden derzeit auch weiterhin keinerlei Ausbildungen, Fortbildungen und Übungen statt. Für die Kinder hatte sich die Feuerwehr im Sommer ein paar Aktionen überlegt. Unter anderem wurden Vogelhäuser gebaut und Malbücher kreiert. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sehen sich mitunter bei Videokonferenzen. „Das ist wichtig, damit wir den Nachwuchs nicht verlieren“, sagt Keil.

Natürlich seien in der Corona-Zeit auch einige Mitglieder aus der Kinder- und Jugendfeuerwehr ausgetreten. „Das kommt auch in normalen Zeiten vor – das Problem ist nur, dass derzeit nicht wie sonst auch wieder neue Kinder und Jugendliche eintreten“, berichtet Keil.

Keine Übungen

Dass in der Einsatzabteilung derzeit Übungen und Ausbildungen ausfallen müssen ist laut dem Feuerwehrsprecher zwar schwer wieder aufzuholen, die Bürger müssten sich aber dennoch keine Sorgen machen. „Was man kann, das verlernt man ja schließlich nicht“, betont Keil. Für Einsätze seien auch stets genügend Kräfte vorhanden. „Die Verfügbarkeit ist derzeit sogar besser als sonst, weil so viele Aktive im Homeoffice sind“, sagt Keil.

