Lehrte

Wie kann die Idee der Europäischen Union in der Schule gelebt werden, wenn internationale Schüleraustauschprogramme und Ersamus-Projekte wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen? Wie gelingt es, ein Verständnis für eine Gemeinschaft über die Nationalstaatlichkeit hinaus mit gemeinsamen Werten zu schaffen, wenn Gemeinschaft derzeit nur noch über Distanz funktioniert? Vor diesen Fragen und Herausforderungen stand der Europabereich des Lehrter Gymnasium in den vergangenen Monaten.

Die Europagruppe machte daher aus der Not eine Tugend und wurde dem Auftrag als Botschafterschule des Europäischen Parlaments auf kreative Art und Weise gerecht. So wurde etwa als Ersatz des Europatages 2021 ein schulweiter Mutmach-Videowettbewerb ausgerufen. Unter dem Titel „Zuhause in Europa – Wir halten zusammen“ waren die Schüler aufgefordert zu zeigen, wo sie in ihrem Umfeld ein Stück Europa erleben.

Anzeige

Schüler drehen Video für Ursula von der Leyen

Darüber hinaus haben die Juniorbotschafter der Jahrgänge 7 bis 13 ein kleines Video für Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, erstellt. Unter dem Hashtag #askthepresident fragten die Schüler in einer Videobotschaft nach den Strategien der EU, ihre Werte im Verlauf der Pandemie zu stärken. Gedreht wurde mit Playmobil-Figuren, die ganz coronakonform eine Maske trugen.

Lesen Sie auch: Lehrter Gymnasium ist Botschafterschule des EU-Parlaments

Die Seniorbotschafter der oberen Klassenstufen verfassten für den Schülerwettbewerb „Students for President“ der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ derweil eine mögliche Amtsantrittsrede für den neuen US-Präsidenten Joe Biden. Eine weitere Schülergruppe entwarf für einen Wettbewerb eine Webseite für Jugendliche, die sich dem Thema Auslandsaufenthalte widmet. Schlussendlich wurden monatlich Länderrätsel mit ungewöhnlichen Fakten über Deutschlands Nachbarländer und ein europäischer Adventskalender gestaltet.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im kommenden Schuljahr will das Gymnasium laut Pressesprecher Rüdiger Halupczok die EU weiter in den schulischen Alltag integrieren. Unter anderem könne es dann ein digitales Erasmus-Treffen und einen digitalen Europatag geben.

Von Katja Eggers