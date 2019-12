Lehrte

Sie ist längst zu einer Institution geworden: Bereits die 22. Lehrter Rocknacht veranstaltet der Motorradverein (MV) Lehrte am 13. Juni 2020 auf seinem Gelände am Fuhrenweg. Der Ansturm auf die Karten dürfte wieder heftig werden, deshalb beginnt der Vorverkauf auch schon jetzt.

Die Motorradfans haben sich dieses Mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Eigens für den Auftritt in Lehrte wird die Frauenband Joanovarc aus England eingeflogen. Man habe sie mithilfe eines Wacken-Managers engagieren können, berichtet Jürgen Sievers vom MV. Das Quartett ist schon durch die halbe Welt getourt und spielt neben eigenen Stücken auch Cover-Versionen anderer Gruppen in eigener Fassung. Besonders gern treten sie bei Harley-Davidson- oder anderen Biker-Treffen auf.

Eine Band sagt nach monatelangen Verhandlungen ab

Die Nacht eröffnen wird jedoch Alex im Westerland aus Frankfurt. Sie covern die Punkrock-Veteranen Die Ärzte und Die Toten Hosen und zwar deren Original-Versionen inklusive vierstimmigem Gesang und Gitarren-Soli. Sie sind in Lehrte bereits von mehreren Auftritten gut bekannt. Nach ihnen kommen Hardbone aus Hamburg auf die Bühne. Die harten Knochen spielen Hard Rock im Stil von AC/DC und sind auch schon in Wacken aufgetreten. Zu Ende geht die Rocknacht mit Jimmy Cornett and the Deadmen, die ihren Stil zwischen Bluesrock und Rockabilly auch schon mehrfach in der Stadt präsentiert haben, zuletzt beim Oktoberfest des MV.

Sievers ist überzeugt, dass er und seine Mitstreiter „wieder ein Top-Programm bieten“. Es zusammenzustellen war in diesem Jahr allerdings eine besondere Herausforderung: Eine Band habe nach dreimonatigen Verhandlungen abgesagt, berichtet Sievers. Es sei für nicht kommerzielle Veranstalter wie den Lehrter Verein generell schwierig, Bands zu finden, die den Rockfans gefallen, aber nicht den finanziellen Rahmen sprengen.

Karten für die 22. Lehrter Rocknacht zum Preis von 24 Euro sind im Vorverkauf in den Geschäftsstellen von HAZ und NP in Lehrte, Burgdorf und Großburgwedel zu bekommen. In Lehrte verkaufen außerdem die Bücherstube Veenhuis und das Reisebüro Lehrter Reisen die Tickets, in Burgdorf die Firma Bleich sowie das Musikhaus Burgdorf. Auch in Hannover sind sie erhältlich, hier hat Suhraus Motorshop den Verkauf übernommen. Im Internet können Karten auf www.mv-lehrte.de sowie www.eventim.de erworben werden.

Von Thomas Böger