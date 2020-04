Lehrte

Im vergangenen Jahr sind rund 2600 Sportler beim Lehrter Citylauf auf der Straße gewesen, Tausende Zuschauer verfolgten das Event vom Straßenrand aus. So sollte es bei der mittlerweile 19. Auflage des Citylaufs am 11. September auch in diesem Jahr wieder sein. Nun steht jedoch fest: Die größte ehrenamtlich organisierte Laufveranstaltung in der Region Hannover fällt ins Wasser. Die Corona-Pandemie hat dem Lehrter Sportverein (LSV), der den Lauf organisiert, einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Die Gesundheit geht vor, wir müssen absagen“, erklärte LSV-Geschäftsführer Ralf Thomas am Montagmittag.

Vom Kita-Kind bis zum Senior – beim Citylauf treten Jahr für Jahr Läufer von Jung bis Alt auf Strecken von 300 Metern sowie zwei, vier oder zehn Kilometern Länge an und werden dabei lautstark von Familien und Freunden angefeuert. Vereinsmannschaften und Firmen-Teams laufen ebenso mit wie Sportler aus Lehrtes Partnerstadt Staßfurt. Schulen und Kitas motivieren stets hunderte Kinder und Jugendliche. Es gibt ein umfangreiches Rahmen- und Bühnenprogramm, bei dem sich stets auch örtliche Vereine präsentieren. Die Sieger werden geehrt und gefeiert, eine Party bildet den Abschluss. Etliche lokale Sponsoren unterstützen regelmäßig das größte Sportevent Lehrtes.

Anzeige

LSV denkt über Solo-Lauf als Alternative nach

In diesem Jahr wird es all das nicht geben. „Ich hatte mit einer Absage ehrlich gesagt bereits gerechnet“, gibt Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Lehrter Stadtmarketingvereins, zu. Mit der Organisation des Bühnen- und Rahmenprogramms hätte sie ohnehin erst im Mai begonnen, sagt sie. „Aber es ist natürlich unheimlich schade, weil der Citylauf aus sportlicher Sicht für Lehrte eine ganz besondere Bedeutung hat.“

Weitere HAZ+ Artikel

Auch der LSV bedauert die Absage zutiefst. „Wir denken jetzt über Alternativlösungen nach“, erklärt Thomas. In der nächsten Vorstandssitzung am 7. Mai ist das Thema auf der Tagesordnung. Möglich sei mitunter auch eine Art Stay-at-home-Marathon, wie er am vergangenen Sonntag in Hannover stattgefunden habe. Weil der 30. Hannover-Marathon wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, gingen mehr als 10.000 Läufer allein auf die Strecke und liefen solo in ihrem eigenen Revier. „Aber noch ist dazu keine Entscheidung gefallen“, betont Thomas.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers