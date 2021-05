Lehrte

Der Lehrter Sportverein (LSV) hat sein Angebot an Individualsport erweitert. Mitglieder können im Sportpark jetzt Kraft und/oder Ausdauer trainieren oder die Cardio-Fläche nutzen. In der Halle, wo auch die Badmintonfelder sind, stehen dafür jetzt unter anderem Hanteln, Gewichte und TRX-Schlingen sowie Ausdauergeräte wie Ergometer und Crosstrainer zur Verfügung.

Jeder trainiert dabei für sich allein und hat dafür jede Menge Platz. Der LSV stellt eine Aufsichtsperson, die Fragen beantwortet und das Kommen und Gehen koordiniert. Auf der Trainingsfläche ist jeder für sich selbst verantwortlich.

Schon länger sind im Sportpark bereits Badminton und Cycling möglich. Über die Onlineplattform Zoom werden weiterhin Kurse wie Body Balance oder Fitness-Thaiboxen angeboten. In der benachbarten Sauna-Insel finden 1:1-Sportangebote statt. Ein Mitglied wird dabei persönlich von einem Trainer betreut. Die Angebote dienen auch dazu, die Mitglieder im Verein zu halten. Denn in der Corona-Zeit und wegen der strikten Einschränkungen im Freizeitsport hatte der Club schon im Januar mehr als 400 Kündigungen verzeichnet.

Trainer Daniel Stumpf testet die neue Area für Individualsport. Quelle: privat

Pro Fläche maximal zwei Personen

Das neue Trainingsangebot richtet sich ausschließlich an LSV-Mitglieder und kann einmal pro Woche genutzt werden. Es sind maximal zwei Personen auf einer Fläche erlaubt. Buchungsanfragen mit Erst- und Zweitwunsch als Alternative erreichen den Verein per E-Mail an sportpark@lehrtersv.de. Nutzer müssen sich mit ihren Kontaktdaten zudem in eine Corona-Liste eintragen.

Von Katja Eggers