Lehrte

Die Mängel in der Ausstattung, die noch vor zwei Jahren beklagt wurden, waren beim Jahresabschlussdienst des Technischen Hilfswerks ( THW) Lehrte in diesem Jahr kein Thema mehr. Nun sei wieder alles auf Stand, sagte der Ortsbeauftragte Marc Kulisch bei der Hauptversammlung in der voll besetzten Unterkunft an der Ahltener Straße.

Während bei den Ortsfeuerwehren die Einsatzzahlen im Vordergrund stehen, sind es bei den Katastrophenschützern die Dienststunden. Die 197 ehrenamtlichen Helfer haben davon im vergangenen Jahr genau 20.680 geleistet. „Das sind 251 Stunden pro Jahr und Helfer“, rechnete Kulisch vor. In der Regionalstelle Hannover, die von Rinteln bis Burgdorf reiche, seien es dagegen im Vergleich nur 216 – im gesamten THW sogar nur 193 Stunden.

Bundespolitikerin: THW jammert nicht, sondern packt an

Lob dafür ließ in der Versammlung nicht lang auf sich warten. Maria Flachsbarth, CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungshilfeministerium, zeigte sich beeindruckt. „Das ist nicht selbstverständlich“, meinte die Christdemokratin. Flachsbarth stellte das THW auch in einen sozialen Zusammenhang. In Zeiten des Hasses und der Bedrohung in der Gesellschaft müsse man sich fragen, wer das Land zusammenhalte. „Wir müssen uns Beispiele ansehen, wie es auch anders geht.“

Das THW zeige das, indem es sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft einsetze. Das habe man schon in der Flüchtlingskrise 2015 gesehen. „Das THW ist eine Organisation, die nicht jammert, sondern die Ärmel hochkrempelt und anpackt.“ Die SPD-Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch erklärte sogar, dass sie, wenn ihre Zeit im Parlament in Hannover zu Ende gehe, selbst ins THW eintreten wolle.

Tierrettung zieht Interviews nach sich

Das THW hat mit Unterstützung der Feuerwehr vor einem Jahr Foxterrier Bärchen aus einem Geröllhaufen gerettet. Quelle: Feuerwehr Lehrte (Archiv)

Mit lediglich drei Einsätzen hatte das Lehrter THW ein ruhiges 2019 zu verzeichnen, wie Kulisch anmerkte. Trotzdem war einer davon bemerkenswert: Vor ziemlich genau einem Jahr musste der Technische Zug (TZ) in Steinwedel Foxterrier Bärchen retten. Das Tier war ins Jagdfieber geraten und in einem Geröllhaufen verschüttet worden. „Diese Aktion hatte dann noch einige Medieninterviews nach sich gezogen“, erinnerte Zugführer Adrian Fairbairn in seinem Bericht.

Sein Kollege von der Fachgruppe Führung und Kommunikation (FK), Hans-Erich Schaper, blickte auf das THW-Bundesjugendlager im thüringischen Rudolstadt zurück, bei dem die Lehrter für den Aufbau der Infrastruktur und der Kommunikation für eine Veranstaltung mit rund 5000 Teilnehmern verantwortlich waren. „Dabei konnten wir erstmals unsere Lichtwellenleitertechnik mit Glasfaserkabel ausprobieren, mit der wir große Datenmengen in kurzer Zeit übertragen können.“ Schaper war im vergangenen Jahr mit dem höchsten Orden des THW, dem Ehrenzeichen in Gold, ausgezeichnet worden.

Ortsverband bringt sich ins Stadtleben ein

Auch wenn das Lehrter THW nicht selten weit entfernte Einsatzorte hat, bringt es sich doch auch in der Heimat ein, wie Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße betonte. „Es gibt eine vorbildliche Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen in der Stadt.“ Er dankte dem THW dafür, dass es sich auch in die örtlichen Feste einbringt.

Heiko Schlüter (links) wird von Marc Kulisch für 30 Jahre THW geehrt. Quelle: Michael Schütz

Beim Jahresabschlussdienst wurden zudem Heiko Schlüter für 30 Jahre im THW, Lukas Herrmann, Andreas Meyer, Julian Ast, Dieter Muschalik und Uwe Thomsen für je 25 Jahre, Sascha Lück und Timm Körner für je 20 Jahre sowie Julian Tute für zehn Jahre geehrt.

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz