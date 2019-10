Lehrte

Die Verwaltungsnebenstellen Ahlten, Hämelerwald und Steinwedel bleiben bis einschließlich Freitag, 18. Oktober, aus organisatorischen Gründen geschlossen, teilt Stadtsprecher Fabian Nolting mit. Die Verwaltungsnebenstelle in Hämelerwald bleibt am Montag, 21. Oktober, geschlossen. Bürger können sich in dieser Zeit mit ihren Anliegen direkt an das Bürgerbüro der Stadt Lehrte, Rathausplatz 1, wenden.

Dieses ist telefonisch unter der Nummer (0 51 32) 50 53 00 zu erreichen. und ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags und dienstags von 8 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 19 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Nähere Informationen zur Erreichbarkeit der Nebenstellen gibt es auf der Homepage der Stadt Lehrte unter www.lehrte.de.

Von Sandra Köhler