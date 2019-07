Steinwedel

Das Eiszapfen-Radieschen braucht noch etwas Zeit zum Reifen. Salatgurke Tanja hat indes schon grüne, schlanke Früchte hervorgebracht. Bei den Deister Ackerbohnen sind die Schoten bereits schwarz und ausgetrocknet. „Da kann ich ran“, sagt Bernd Reitemeyer mit Blick auf die vier Bohnen im Inneren der Schote.

Der 45-jährige Lehrter interessiert sich bei seinem selbst gezogenen Gemüse allerdings weniger für die Ernte der Früchte als vielmehr für die Gewinnung des Saatgutes. Denn Reitemeyer setzt sich schon seit Jahren für den Erhalt historischer Gemüsesorten ein.

Auf 100 Quadratmetern wachsen 40 alte Sorten

Dazu hat er unter anderem die Initiative Das Große Freie und eine Aktion zur Rettung der alten Tomatensorte Roter Heinz ins Leben gerufen. Noch bis Oktober läuft in der Burgdorfer Stadtbücherei seine Ausstellung über altes Saatgut samt Tauschbörse. Seine alten Gemüsepflanzen züchtet Reitemeyer zudem in einem interkulturellen Gartenprojekt in Laatzen und auf einem Areal hinter dem Bioladen Kiebitz in Sehnde. Neuerdings ist er auch im Zukunftsgarten in Steinwedel aktiv.

Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern wachsen dort Gurken, Tomaten, Zucchini, Bohnen, Erbsen, Maisrüben, Kohl und Salate. Insgesamt hat Reitemeyer im Frühjahr rund 40 historische Sorten ausgesät. Die Fläche im Zukunftsgarten ist dafür ideal, denn sie bietet viel Sonne und liegt sehr geschützt.

Eigentlich ist er Bauingenieur

Reitemeyers historische Gemüsesorten passen zudem prima zu den Bäumen, die dort wachsen. Denn auch das Team des Zukunftsgartens will alte Sorten bewahren und hat rund 250 historische Apfelbäume gepflanzt. Reitemeyer kann sich vorstellen, seine Ackerfläche in Steinwedel künftig noch zu erweitern und eventuell auch als Schaugarten zu gestalten.

Der 45-Jährige ist eigentlich Bauingenieur. Als Botaniker sieht er sich nicht. „Ich bin zum einen Hobbyhistoriker und interessiere mich für die Geschichte und die Herkunft der Pflanzen und arbeite zum anderen gern im Garten – beim Thema historische Gemüsesorten kann ich beide Interessen verbinden“, sagt Reitemeyer.

Bernd Reitemeyer richtet das Rankgerüst für die Bohnen. Quelle: Katja Eggers

Bedürfnis nach Gemüse ohne Pestizide

Über sein historisches Gemüse hat er jede Menge Wissen parat. Etwa, dass Erdkirschen einst von portugiesischen Seefahrern nach Europa gebracht wurden und der Name von Römersalat Trianon wohl auf das Versailler Schloss Grand Trianon zurückgeht, in dem 1920 der sogenannte Friedensvertrag von Trianon geschlossen wurde.

Mit seinem Faible für alte Sorten ist Reitemeyer nicht allein. In Zeiten, in denen Saatguthersteller wie Monsanto und Pflanzengifte wie Glyphosat in der Kritik stehen, hätten umweltbewusste Menschen zunehmend das Bedürfnis, im heimischen Garten eigenes Gemüse ohne Pestizide anzubauen. Alte Sorten seien da auf dem Vormarsch. „Das ist schon fast wie eine Welle“, sagt der Lehrter.

Sortenzüchtung in der Hand weniger Konzerne

Weil Saatgut heute industriell hergestellt wird, seien in den vergangenen 100 Jahren mehr als 75 Prozent der historischen Nutzpflanzen ausgestorben. Sortenzüchtung, die früher traditionell von Kleinbauern betrieben wurde, sei heute vollständig in der Hand weniger großer Saatgutkonzerne. „Und die setzen nicht auf Vielfalt, sondern auf Ertrag – und dafür muss gedüngt und gespritzt werden“, sagt Reitemeyer.

Er selbst düngt mit Pferdemist und Kompost. Derzeit ist er in Steinwedel vor allem mit Gießen beschäftigt. Die Früchte erntet er und isst sie selbst. Das wertvolle Saatgut bietet er unter anderem auf Tauschbörsen und in seinem Onlineshop unter dasgrossefreie.com an.

Das ist der Zukunftsgarten Steinwedel Im Zukunftsgarten der Organisation Hilfe für unsere Kinder sollen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie Schüler mit körperlichen und geistigen Handicaps die heimische Natur kennenlernen. Seit April gestaltet die Kinderhilfsorganisation das rund 5000 Quadratmeter große Gelände an der Straße Zur Hilgenwiese. Der Nachwuchs bewirtschaftet das Areal unter professioneller Anleitung. Die Gesellschaft kooperiert dafür mit Schulen aus Hannover und der Umgebung. Ziele sind eine gesunde Ernährung, Bildung und Inklusion sowie Hilfe zur Selbsthilfe. Im Zukunftsgarten sollen die Kinder lernen, mit den Jahreszeiten zu leben und zu erleben, wie Pflanzen wachsen und gedeihen. Es werden unter anderem Kenntnisse über Nahrungsmittelanbau und Vorratshaltung vermittelt.

Von Katja Eggers