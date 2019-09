Manche Bücher fallen einem Literaturfreund nur zufällig in die Hände – und dann ist er doch hingerissen. So ist es dem Lehrter Jürgen Wünsche mit „Herkunft“ von Sasa Stanisic ergangen. Der Ex-SPD-Ratsherr stellte das Buch jetzt in der Reihe „Lehrter lesen für Lehrter“ vor.