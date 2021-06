Lehrte

Bisher rollen die Kugeln auf der Kiesfläche am Regenrückhaltebecken: Die Lehrter Pètanque- und Boule-Gruppe (LPG) trifft sich seit mehr als drei Jahren dreimal die Woche im Stadtpark. Ihre Spielfelder grenzen die Mitglieder des Vereins dann stets mit Pylonen und Bändern am Boden ab. „Aber eigentlich hätten wir hier im Stadtpark gern einen öffentlichen und ausgewiesenen Bouleplatz“, erläutert LPG-Chef Horst Riesch.

In der jüngsten Sitzung des Sportausschusses hat er das Anliegen des Vereins vorgebracht, eine Ortsbegehung mit Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße hat es ebenfalls schon gegeben. „Ein Bouleplatz würde das Programm im Stadtpark erweitern“, sagte Prüße in der Sitzung. Und er hofft, dass die Idee auch in der Politik auf fruchtbaren Boden fällt.

Bouleplatz soll für alle zugänglich sein

Das hoffen auch die rund 20 Mitglieder der PLG. Den Wunsch nach einem ausgewiesenen Bouleplatz in Lehrte hatte der Verein schon mehrfach vorgebracht, geschehen ist bisher jedoch nichts. „Dabei wäre der Aufwand gar nicht so groß und Platz im Stadtpark ausreichend vorhanden“, meint Riesch. Zwei Boulebahnen könnten etwa im Rondell an der einstigen Kletterwand und vier weitere links und rechts des Weges vom Rondell zum Regenrückhaltebecken entstehen.

Das Rondell im Lehrter Stadtpark könnte laut LPG-Chef Horst Riesch mit relativ geringem Aufwand zu einem öffentlichen Bouleplatz umgestaltet werden. Quelle: Katja Eggers

In einem ersten Schritt müssten die Fläche des Rondells von Glasscherben und Abfall gesäubert und der grobe Kies mit feinem Split ersetzt werden. „Dieser Bouleplatz könnte dann natürlich auch weiterhin anderweitig benutzt werden“, betont Riesch. Überhaupt sollen die Bahnen allen Menschen zur Verfügung stehen.

Verein benötigt ausgewiesene Bahnen für Wettkämpfe

Die Umgestaltung der Fläche im Rondell würde laut Riesch rund 200 Euro kosten. Die Anlage der vier weiteren Bahnen würde mit jeweils 2000 Euro pro Bahn zu Buche schlagen und sich damit auf etwa 8000 Euro belaufen. Der Verein hat bei den Arbeiten seine Hilfe angeboten.

Vier weitere Boulebahnen könnten links und rechts des Weges zwischen Rondell und Regenrückhaltebecken entstehen. Quelle: Katja Eggers

Die LPG möchte mit dem Bouleplatz aber nicht nur das Freizeitangebot in Lehrte erweitern, sondern benötigt ausgewiesene Boulebahnen auch noch aus einem anderen Grund: Der Verein würde gern weiterhin am Ligabetrieb teilnehmen und in Lehrte künftig überregionale Wettkämpfe stattfinden lassen. Die Boulebahnen müssten dafür der Norm des Deutschen Pètanque-Verbandes entsprechen und 15 Meter lang und vier Meter breit sein. Optimal wären sechs Spielfelder.

Das sind Boule und Pétanque Pétanque/Boule hat viele Vorteile. Es ist ein Sport, der von Menschen jeden Alters gespielt werden kann. Besonders große Kraft ist nicht nötig, denn es geht nicht darum, wer am weitesten wirft, sondern wer sich am geschicktesten anstellt. Zudem ist das Spielmaterial nicht teuer in der Anschaffung, benötigt wird lediglich ein Satz Kugeln. Weil es an der frischen Luft gespielt wird, ist Pétanque/Boule obendrein gesund, und es stärkt das Miteinander. Die Regeln sind sehr einfach und verständlich: Zunächst wird das sogenannte Schweinchen – eine kleine Holzkugel – geworfen. Im Anschluss versucht jede Mannschaft, ihre Kugeln so nah wie möglich an das Schweinchen heran zu werfen oder die Kugeln der Gegner weiter vom Schweinchen wegzustoßen. Für jede Kugel, die dem Schweinchen näher liegt als eine andere, gibt es einen Punkt.

LPG-Mannschaft spielt in Bezirksoberliga

Von Boule sprechen die Spieler, wenn es um die Freizeitvariante geht, auf Wettkampfebene heißt es Pètanque, erläutert Riesch. In der LPG ist beides möglich. Der Verein hat sich 2017 gegründet, 2018 als Neuling in der Bezirksliga ganz unten angefangen und ist noch im selben Jahr in die Bezirksoberliga aufgestiegen. „Wir haben unser Heimrecht abgegeben und dürfen daher in den ersten Jahren ohne eigene ausgewiesene Boulebahnen antreten“, sagt Riesch.

Um den Ligabetrieb aufrechterhalten zu können, müsste der Verein aber spätestens 2023 einen ausgewiesenen Bouleplatz in Lehrte aufweisen. „Ansonsten müssten wir uns einem anderen Verein anschließen – das wäre sehr schade, weil die meisten unserer Mitglieder Lehrter sind und die Mannschaft gern zusammenbleiben möchte“, sagt Riesch. Infrage kämen zum Beispiel Vereine in Koldingen, Gleidingen, Rethen oder Burgdorf. Boulebahnen gibt es zudem in Sehnde und Wassel.

Die LPG trifft sich zum Boulespielen montags und mittwochs jeweils ab 17 Uhr sowie sonntags ab 10 Uhr am Regenrückhaltebecken im Lehrter Stadtpark. Wer mitspielen möchte, ist herzlich eingeladen.

Von Katja Eggers