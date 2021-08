Lehrte

Die Supermarktlandschaft in Lehrte bleibt in Bewegung: Nachdem der Discounter Penny jüngst seinen Neubau an der Stackmannstraße in Betrieb genommen und das Unternehmen Aldi seine Pläne für eine neue Filiale an der Iltener Straße vorgestellt hat, werden nun auch die Pläner einer dritten Supermarktkette in Lehrte etwas konkreter. Lidl will seinen alten Markt an der Burgdorfer Straße 72-80 Anfang nächsten Jahres abreißen lassen und dort einen modernen Neubau errichten. Die Eröffnung ist für Herbst 2022 geplant.

„Auch in Lehrte wollen wir unseren Kunden moderne Einkaufsstätten mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Daher werde man die Filiale aus dem Jahr 2002 durch einen zukunftsfähigen Neubau mit besonders umweltfreundlicher Technik und ökologischer Bauweise ersetzen.

Lesen Sie auch Nach Abriss: Penny eröffnet Neubau an der Stackmannstraße

Markt kommt künftig ohne fossile Brennstoffe aus

Dazu gehört unter anderem ein integrales Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung, wodurch Lidl künftig keine fossilen Brennstoffe mehr benötigt. In der neuen Filiale wird außerdem energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz kommen, mit der sich pro Jahr bis zu 42.000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung einsparen lassen. Darüber hinaus will Lidl eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach installieren. Der so erzeugte Strom wird unter anderem für den Betrieb von zwei E-Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten genutzt, die den Kunden während der Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung stehen.

An der neuen Filiale entstehen zudem 140 Parkplätze, inklusive Behinderten- und Eltern-Kind-Parkplätze. Die neue Filiale soll ein Pultdach und eine große Glasfront erhalten, durch die viel Tageslicht ins Gebäude fällt. Im Vergleich zum bisherigen Markt wird Lidl seine Verkaufsfläche im Neubau um rund 400 Quadratmeter auf dann etwa 1400 Quadratmeter vergrößern. Die Kunden können dadurch breitere Gänge nutzen und bekommen die Ware ansprechender präsentiert, erklärt Lidl weiter.

Unternehmen macht keine Angaben zur Investitionssumme

Das bewährte Lidl-Sortiment wird auch im neuen Markt rund 4000 Einzelartikel umfassen. Dazu zählen beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.

Zu den Kosten des Neubau möchte das Unternehmen indes keine Angaben machen. Der entsprechende Bauantrag ist bei der Stadtverwaltung bereits eingegangen und auch schon positiv beschieden worden.

Von Katja Eggers