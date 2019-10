Lehrte

Aldi will seinen Markt an der Iltener Straße durch einen Neubau ersetzen, Netto errichtet derzeit im alten Lehrter Dorf eine neue Filiale. Und nun zieht auch der Discounter Lidl nach. Das Unternehmen plant, seine Filiale an der Burgdorfer Straße „durch einen modernen und zukunftsfähigen Neubau zu ersetzen“, wie es in einem Schreiben der Lidl-Pressestelle heißt. Doch nähere Auskunft zu dem Vorhaben gibt es bislang nicht. Weder zum Zeitplan noch zur Investitionssumme oder zu Details der Planung macht die Discount-Kette Angaben. Erst im Winter könne man nähere Auskünfte geben, vertröstet Lidl auf Anfrage.

Dabei pfeifen es die Spatzen in Lehrte bereits seit einiger Zeit von den Dächern, dass der Discounter seinen alten Markt abreißen und durch einen Neubau ersetzen will. Dem Vernehmen nach ist der entsprechende Bauantrag bereits bei der Stadtverwaltung eingegangen und auch positiv beschieden worden. Nachbarn des Markts an der Burgdorfer Straße seien bereits über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden, heißt es. Die Lidl-Pressestelle schreibt indessen noch etwas defensiv, man wolle der Kundschaft in Zukunft „eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten“.

Sehnde hat schon einen neuen Lidl-Markt

Wie solch ein Supermarkt aussehen könnte, ist seit einigen Monaten an der Nordstraße in Sehnde zu sehen. Dort hatte Lidl seinen alten Laden Ende Juli 2018 abreißen lassen. Ende Mai dieses Jahres war der neue Supermarkt fertig. Er bietet mit 1350 Quadratmeter Verkaufsfläche etwa 400 Quadratmeter mehr Platz als sein Vorgänger. Die Präsentation der Waren ist luftiger gestaltet, es gibt erweiterte Bereiche für frische Ware, etwa Obst und Gemüse. Und insbesondere in Sachen Energieeffizienz ist der neue Markt auf der Höhe der Zeit.

So sieht der neue Lidl-Markt in Sehnde aus. Quelle: Achim Gückel

Dank moderner Heizung und LED-Beleuchtung brauche der neue Sehnder Lidl-Markt deutlich weniger Strom als der alte, jährlich etwa 42.000 Kilowattstunden. Dadurch sinke der Ausstoß von Kohlendioxid um 17 Tonnen pro Jahr. Die Abwärme der Kühlanlagen wird zum Heizen genutzt. Auf dem Parkplatz des Lidl in Sehnde befindet sich nun auch eine Ladesäule für E-Autos. In rund 300 Filialen habe man deutschlandweit dieses Konzept bereits umgesetzt, ließ Lidl zur Eröffnung verlauten.

Viel Bewegung in Lehrtes Supermarktlandschaft

Die Supermarktlandschaft in Lehrte gerät durch die Pläne von Lidl noch mehr in Bewegung. Das Unternehmen Aldi hatte im Frühjahr angekündigt, dass es an der Iltener Straße weite Teile des vorhandenen Gebäudekomplexes, in dem sein Markt angesiedelt ist, abreißen werde. Der neue Markt soll etwa 500 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche haben als der alte und rund 1300 Quadratmeter groß werden. Über einen genauen Zeitplan für das Projekt hat Aldi aber ebenfalls noch nichts gesagt.

Im alten Dorf ist der Bau des neuen Nettomarkts an der Hagenstraße indessen sehr weit gediehen. Das Geschäft sollte ursprünglich bereits im Frühjahr seine Türen öffnen. Der Termin wurde dann aber auf Ende Oktober verschoben.

Von Achim Gückel