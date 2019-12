Lehrte

Der Lions Club Lehrte und Sehnde hat am Sonnabend Wind und Wetter getrotzt. Pünktlich um 9 Uhr morgens startete in der Zuckerpassage in Lehrte der Losverkauf für die alljährliche Weihnachtstombola. Dass es regnete und mitunter heftig wehte, störte weder die 32 emsigen Mitglieder noch die Lehrter. Denn die Preise lagerten wie immer gut geschützt auf einem Lastwagen –und in der Schlange davor warteten die Gewinner geduldig unter Regenschirmen.

Rund 3000 der insgesamt 5000 Lose waren bereits am frühem Mittag ausverkauft. Auch Agnes Schaller und ihre Söhne Benjamin (4) und Julian (7) griffen bei Hans-Dieter Rybicki, dem Activity-Beauftragten der Lions, in den Los-Eimer. Julian hatte Glück, er durfte sich ein Duschgel abholen. „Prima - und obendrein noch für den guten Zweck“, sagte Julians Mama. Mit ihren Jungs war sie am Sonnabend zufällig bei der Tombola vorbeigekommen. „Eigentlich wollen wir Schuhe kaufen“, verriet die Sehnderin.

Gewinne lagern auf dem Lastwagen

Die Losnummer 60 beschert ihm einen Plastikschlitten: Hauke Bergmann (rechts) holt sich bei den Lions Eckhard Rüggeberg (links) und Alexander Bindseil seinen Gewinn ab. Quelle: Katja Eggers

Hauke Bergmann steuerte die Losverkäufer dagegen gezielt an. „Man hofft natürlich auf einen Gewinn, aber es ist vor allem Spaß an der Freude“, sagte der Lehrter und zog gleich sechs Lose. Die Nummer 720 bescherte ihm ein Paket Zucker, für die Losnummer 60 holte er sich bei den Lions Eckhard Rüggeberg und Alexander Bindseil einen grünen Plastikschlitten ab. Bergmanns Ehefrau hatte noch mehr Glück – sie gewann einen Reisegutschein im Wert von 200 Euro.

60 Kilo Kartoffeln zu Puffern verarbeitet

Elke Rybicki (von links), Stephanie Hartung und Karl-Heinz Wolf braten Kartoffelpuffer. Quelle: Katja Eggers

Gleich neben dem Lastwagen mit den Preisen brieten Elke Rybicki, Stephanie Hartung und Karl-Heinz Wolf die beliebten Lions-Kartoffelpuffer. „Dafür haben wir gut 60 Kilo Kartoffeln verarbeitet“, berichtete Bernd Henkel, Präsident des Lions Club Lehrte und Sehnde, der am Pufferstand in diesem Jahr den heißen Glühwein ausschenkte.

Erlös kommt Antikriegshaus und Sehnder Tafel zugute

Wie in jedem Jahr sind die Erlöse aus dem Verkauf der Lose, Puffer und des Glühweins wieder für einen guten Zweck bestimmt. Diesmal unterstützen die Lions damit das Antikriegshaus in Sievershausen bei der Ausrichtung eines internationalen Workshops und die Sehnder Tafel bei der Anschaffung eines Kühlfahrzeuges.

Von Katja Eggers