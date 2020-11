Lehrte

Das Technische Hilfswerk ( THW) Lehrte hat einen neuen Zugführer. Lukas Herrmann wird künftig die Leitung des Technischen Zuges übernehmen. Dieser besteht seit einer Umstrukturierung aus dem Zugtrupp, der Bergungsgruppe, einer Fachgruppe schwere Bergung sowie einer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung.

Geänderte Anforderungen für den Bevölkerungsschutz

Der THW-Ortsverband Lehrte hat mit der Umstrukturierung das Rahmenkonzept der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk umgesetzt und damit auf die geänderten Anforderungen für den Bevölkerungsschutz reagiert. Im Zuge der Umstrukturierung sind die Leitungen der einzelnen Gruppen neu besetzt worden. Hermann hatte sich bereit erklärt, die Führung des gesamten Zuges zu übernehmen. Er möchte mit dem neuen Team nach eigener Auskunft den Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft des Technischen Zuges konsolidieren – was in der Zeit der Corona-Pandemie allerdings gar nicht so einfach ist.

Auch die Ehefrau ist beim THW

Schon die Berufung von Herrmann zum Zugführer konnte nur virtuell im Rahmen einer Webkonferenz über die Bühne gehen. Alexander Isaak, Leiter der THW-Regionalstelle Hannover, wünschte dem neuen Zugführer dabei eine gute Hand bei seinen Aufgaben. Der Ortsbeauftragte Marc Kulisch beglückwünschte Herrmann und betonte, er sei überzeugt, dass der neue Zugführer die an ihn gestellten Einsatzanforderungen gut erfüllen werde.

Hermanns Familie unterstützt das THW Lehrte bereits in zweiter Generation. Vater Manfred Herrmann war viele Jahre im Ortsverband engagiert, zuletzt als Fachberater. Offensichtlich hat er sein Hobby an den Sohn vererbt. Auch Lukas’ Ehefrau Miriam Herrmann teilt die Leidenschaft für das THW. Sie ist seit mehreren Jahren als Fachberaterin für Hochwasser und Deichverteidigung sowie als Gruppenführerin im Einsatz.

