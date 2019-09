Lehrte

Der Kernstadt steht eine Premiere bevor: Die jährliche Müllsammelaktion gibt es dieses Jahr zum ersten Mal im Herbst. Unter dem Motto Lehrte putzt sich raus sollen am Sonnabend, 28. September möglichst viele Menschen mithelfen, das Stadtbild von wild entsorgtem Müll zu befreien. Bisher hatte es diese Aktion stets im März gegeben. Doch davon ist das Stadtmarketing jetzt abgerückt. Sogar der Abfallentsorger Aha, der die Müllsammlung unterstützt, ist gespannt darauf, ob Müllsammeln im Herbst auf ebenso viel Resonanz stößt wie zu Beginn des Frühjahrs.

„Wir sind quasi Vorreiter in dieser Sache“, sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Lehrter Stadtmarketings. Und möglicherweise geben es schon bald andere Städte, die dem Lehrter Vorbild folgten, meint sie. Denn das Problem sei überall dasselbe. Im März habe man in den vergangenen Jahren schon in manchen Städten und Dörfern das Müllsammeln abblasen müssen, weil noch Schnee lag, der den Unrat verhüllte und die Aktion ausbremste. Das passierte letztmals im Jahr 2018 auch in Lehrte. Ab April schließlich seien Müllsammelaktionen, bei denen die Helfer auch in Gräben, Büsche und Unterholz pirschten, wegen der Brut- und Setzzeit nicht mehr möglich. „Das macht die Aha nicht mit“, sagt Truffel.

Achtlos entsorgten Müll gibt es reichlich

Also mache man nun in Lehrte aus der Not eine Tugend und putze die Stadt Ende September heraus. Müll im Stadtbild, der weggeschafft werden will, gibt es auch im Herbst reichlich – etwa an der Berliner Allee, an den Rändern des Stadtparks, an der Bahnhofstraße, aber auch im Bereich des Autohofs an der Westtangente, der in Sachen illegaler Abfallentsorgung schon lange als Sorgenkind gilt.

Die Aufräumaktion am letzten Septemberwochenende beginnt bereits am Freitag. Am 27. September werden Kinder aus Schulen und Kitas in unmittelbarer Nähe ihrer Gebäude für Sauberkeit sorgen. Für Sonnabend, 28. September, sind dann Vereine, Organisationen, Firmen, Hausgemeinschaften und Privatpersonen aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Anmeldungen bis zum 16. September

Los geht es um 10 Uhr an der Mensa Friedrichstraße. Dort treffen sich die Helfer auch abschließend, gegen 14 Uhr, wieder zu einem Imbiss und Getränken. Handschuhe und festes Schuhwerk sollten die freiwilligen Müllsammler mitbringen.

Schirmherr über „ Lehrte putzt sich raus“ ist Bürgermeister Klaus Sidortschuk. Der Abfallentsorger Aha stellt Müllsäcke und Container zur Verfügung.

Wer sich für die Teilnahme an der Aktion anmelden möchte, sollte sich bis Montag, 16. September, per E-Mail an die Adresse sonja.truffel@lehrte.de oder udo-gallowski@gmx.de anmelden.

Von Achim Gückel