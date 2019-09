Lehrte

Ein kleines Mädchen ist gerade noch einmal einem Unfall entkommen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war ein 23-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr an der Eichendorffstraße mit zwei Personen in Streit geraten und hatte offenbar aus Verärgerung darüber einen sogenannten Kick-down gemacht: sein Gaspedal also plötzlich voll durchgetreten, um extrem zu beschleunigen. In diesem Augenblick überquerte das Mädchen die Straße. Nur das Eingreifen des Beifahrers, mit dem er vorher noch gestritten hatte, verhinderte Schlimmeres – er hatte geistesgegenwärtig die Handbremse gezogen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Weil die Identität des Mädchens nicht feststeht, sucht die Polizei sowohl nach dem Kind als auch nach Zeugen. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: Es ist etwa acht Jahre alt oder jünger, schlank und hat schulterlanges, blondes Haar. Es war mit einem Stirnband, einer gemusterten Leggins und einem roten Oberteil bekleidet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität des Mädchens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn