Wer sich einen guten Single Malt Whisky gönnen möchte, muss dafür nicht erst nach Schottland fahren. Das „Lebenswasser“, wie Whisky aus dem Gälischen übersetzt heißt, gibt es auch in Immensen. An der Straße Am Fleith 24 hat die Malt-Whisky-Company seit 1996 ihren Sitz, in diesem Jahr feiert der Spirituosenfachhandel in den Räumen einer einstigen Schlachterei und Räucherkammer sein 25-jähriges Bestehen.

Der Geschäftsführer ist mittlerweile allerdings ein anderer: Philip Kölling aus Lehrte hat die Malt-Whisky-Company im Jahr 2020 übernommen, mitten in der Corona-Zeit. Nach zwei Verkostungen musste er wieder schließen. Ins Leben gerufen hatten den Fachhandel seinerzeit die beiden Freunde Harald Schmidt und Udo Hansen. Schmidts Onkel hatte dem Immenser eine umfangreiche Spirituosensammlung vererbt. Bis 2011 führten Schmidt und Hansen gemeinsam die Geschäfte. Als Schmidt beruflich stärker eingespannt war, machte Hansen allein weiter.

Team vereint die Liebe zum schottischen Malt

Nach seinem Tod im Februar 2017 stand die Zukunft der Whisky-Company auf der Kippe. Schmidt stieg wieder ein, holte sich zur Unterstützung jedoch noch den Immenser Peter Schubert, den Arpker Christian Herrmann und Olaf Herms aus Peine ins Boot – alle vier eint die Liebe zum schottischen Malt Whisky. Mittlerweile haben sich Herms und Herrmann zurückgezogen. Als das Geschäft 2020 zum Verkauf stand, übernahm Kölling. Der 44-Jährige suchte beruflich eine neue Herausforderung. „Ich bin passionierter Whisky-Trinker, aber kein Experte“, sagt Kölling.

Whisky aus den schottischen Highlands. Quelle: Katja Eggers

Auch er holte sich Unterstützung: Herms ist jetzt wieder mit dabei und als langjähriger Whisky-Fachmann vor allem für die Whisky-Proben, die sogenannten Tastings, zuständig. Neu im Team ist Whisky-Liebhaber Ernie Schreiner aus Arpke. Köllings Vater Wolfgang hilft hinter den Kulissen und erledigt unter anderem die Büroarbeit.

Geschmack reicht von floral bis torfig

Seit seiner Übernahme hat Philip Kölling das Sortiment noch breiter aufgestellt. Im Regal stehen nicht nur neue Whisky-, sondern auch Gin-Sorten. „Wir haben insgesamt mehr als 600 Whisky-Sorten im Programm, vor allem Single-Malt aus Schottland“, berichtet Kölling. Die Geschmacksrichtungen reichen von mild, fruchtig und floral über torfig und rauchig bis zu kräftig und malzig. Die Preise variieren. Eine Flasche kann zwischen 25 und 1700 Euro kosten. Zu den teuren Sorten gehört zum Beispiel eine seltene Abfüllung aus der Whisky-Brennerei Laphroaig auf der schottischen Hebriden-Insel Islay.

Zum Sortiment gehören auch verschiedene Sherry-Sorten. Quelle: Katja Eggers

Zum Programm gehören zudem irischer Whisky, amerikanischer Bourbon und Rum. Darüber hinaus gibt es Single Malt aus Ländern wie Deutschland, Australien, Indien und Japan. Neu im Programm sind Port, Sherry und Obstbrände. Gern kauft die Company auch Spirituosensammlungen an. „Für alten Johnny Walker oder Ballantine’s sind wir jederzeit zu haben“, sagt Kölling.

Herzstück sind die Tastings

Den Online-Shop gibt es schon seit 2017, der Internetverkauf macht laut Kölling aber lediglich fünf Prozent des Umsatzes aus. Herzstück der Malt-Whisky-Company sind indes die Tastings und Beratungsgespräche vor Ort. „Wir haben viele Stammkunden, darunter sind sowohl ausgewiesene Kenner als auch Neulinge“, sagt Kölling. Sie kommen vor allem aus der näheren Umgebung, aber auch aus Braunschweig, Peine oder Gifhorn.

Ihr Jubiläum feiert die Malt-Whisky-Company am Sonnabend, 2. Oktober, von 11 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür, Whisky-Verkostung, Dudelsackklängen, Essen und Getränken. Extra zum Jubiläum gibt es zwei exklusive Whisky-Abfüllungen. Bei der Veranstaltung gilt die 2-G-Regel.

Die Öffnungszeiten der Malt-Whisky-Company sind donnerstags von 16 bis 20 Uhr, freitags von 16 bis 18 Uhr und jeden ersten und dritten Sonnabend im Monat von 10 bis 14 Uhr. Infos zu den geplanten Tastings finden sich auf www.malt-whisky-company.de.

Von Katja Eggers