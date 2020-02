Lehrte

Ein neues Zelt, ein neues Team, ein neues Programm: Der Circus Bravo ist in Lehrte und hat für Besucher Akrobatik und Tierdressuren im Gepäck. Seit Donnerstag steht der Familienzirkus auf dem Schützenplatz Am Pfingstanger. Bis Sonntag, 16. Februar, zeigen die Artitsten täglich ihr neues Programm „Träumen, Lachen, Staunen“.

„Wir wollen die Herzen unserer Besucher öffnen und sie in die einzigartige Welt des Zirkus’ einführen“, sagt Elena Braun vom Circus Bravo. Das Programm wird geleitet von Zirkusdirektor Alfonso Lauenburger, der in der tierischen Show nicht nur lustige Ziegen, quirlige Ponys und sprunghafte Lamas zeigt, sondern auch Riesenschlangen frei in der Manege präsentiert.

Kinder können auf Kamelen reiten

Dazu gibt es trickreiche Ringtrapez- und Bodenakrobatik, Schlangenmenschen und wagemutige Seiltänze. Die Clowns Auguste, Peppo und Banane sorgen mit ihren Späßen für Lacher. Die Feuerspucker heizen den Besuchern ein und eine Wild-West-Show mit Cowboys und Lassospielen sorgt für abenteuerliche Stimmung. Temporeiche Handstand- und Jonglageeinlagen runden das Programm ab.

In der Pause können Kinder auf den Kamelen reiten, und wer mutig ist, kann sich Tigerpython Otto um den Hals legen lassen. Die Vorstellungen finden von montags bis sonnabends jeweils um 16 Uhr statt. Am Sonntag, 9. Februar, gibt es Shows um 11 und 14 Uhr, und am Sonntag, 16. Februar, ist die Vorstellung um 11 Uhr. Das neue Zirkuszelt ist temperiert.

Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag sind Familientage – Erwachsene zahlen dann nur den Kinderpreis. Sonnabends ist „Omi-Tag“: In Begleitung eines zahlenden Kindes haben Großmütter freien Eintritt. Tickets kosten für Kinder ab 10 Euro, für Erwachsene ab 12 Euro. Reservierungen und weitere Informationen gibt es unter Telefon (01 51) 12 41 86 69.

Von Mara-Ann Meeuw