Hämelerwald

Die Fälle häufen sich: Schon das vierte Mal in diesem Jahr ist in Lehrte ein E-Scooter-Fahrer erwischt worden, der zuvor Drogen konsumiert hatte. Beamte des Polizeikommissariats Lehrte hatten in der Nacht zu Freitag gegen 1.30 Uhr einen Mann auf der Niedersachsenstraße in Hämelerwald kontrolliert. Dabei stellten sie Auffälligkeiten fest, die auf den Einfluss von Drogen hindeuteten und ließen den Fahrer noch vor Ort einen Drogentest machen.

Weil dieser positiv ausfiel, wurde dem 32-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den Lehrter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet, wie es im Amtsdeutsch heißt.

Immer häufiger sind E-Scooter im Stadtbild zu sehen, auch durch die Fußgängerzone Zuckerpassage fahren sie. Das erste Mal war der Polizei im Januar ein 28-jähriger Fahrer aufgefallen, der berauscht durch die Marktstraße in der Innenstadt fuhr und sogar noch Marihuana bei sich hatte.

Mann zweimal an einem Tag erwischt

Im April gab es gleich zwei Fälle. Besonders dreist war dabei ein 24-Jähriger: Der war am Karfreitag zunächst in Sehnde berauscht auf der Peiner Straße unterwegs, deshalb wurde ihm von der Polizei die Weiterfahrt untersagt. Aber nur wenige Stunden später stoppten ihn die Beamten an der Berliner Allee in Lehrte erneut. Am 17. April war eine 26-Jährige an der Ahltener Straße erwischt worden, die bekifft mit einem nicht versicherten E-Scooter auf Spritztour gegangen war.

Von Oliver Kühn