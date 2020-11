Die Markusgemeinde in Lehrte bietet in der Corona-Zeit einen besonderen Adventskalender an: An der Glastür des Kirchenfoyers hängen jeden Tag neue Motive und Texte. Für Kinder gibt die es die Weihnachtsgeschichte in 24 Teilen, für Erwachsene Bibelsprüche und Worte der Hoffnung.