Lehrte

Krieg in der Ukraine, Corona-Pandemie, Klimawandel: Anlässe zur Sorge gibt es in diesen Tagen mehr als genug. Jetzt schafft die Markusgemeinde erneut in der Zeit vor Ostern einen Ort, an dem Menschen ihren Kummer anonym und auf ungewöhnliche Weise loswerden können – in einer Klagemauer an der Kirche am Distelborn. Sie steht ab dem Beginn der Fastenzeit, also ab Aschermittwoch, 2. März, zur Verfügung und ist dann bis Ostern geöffnet.

„Gerade jetzt, nachdem Putin die Ukraine überfallen hat und mitten in Europa ein Krieg tobt, sind viele Menschen geschockt und verunsichert“, schreibt Pastorin Sophie Anca in einer Mitteilung. Aber auch sonst gebe es vieles, was den Menschen auf der Seele liege. Daher wolle man „einen Ort anbieten, an dem die Menschen ihren Kummer vor Gott bringen können“.

Ein Ort für Gebete, Klage und geheime Anliegen

Die Klagemauer ist dabei als ein Ort für eigene Gebete gedacht: ein Ort für die eigene Klage, für Nöte und Wünsche, für geheime Anliegen, die niemand außer Gott hören soll. „Jeder der mag, kann vorbeikommen, seine Gedanken auf ein Blatt Papier schreiben und gerollt in eine der kleinen Rollen stecken, die an der Klagemauer zu finden sind“, erläutert Anca. Beendet wird die Aktion an Ostern. Dann werden all die Zettel ungelesen im Feuer verbrannt.

Die Tradition der Klagemauer stammt aus Israel. In Jerusalem wird die westliche Mauer des Tempelplatzes Klagemauer genannt. Juden nutzen sie als Ort des Gebets.

Von Achim Gückel