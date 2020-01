Lehrte

Mittwochmittags duftet es im Gemeindehaus am Distelborn jetzt nach Suppe. Die Markusgemeinde bietet dort seit Anfang Januar eine neue und sehr besondere Aktion an: Unter dem Motto „Ma(h)l zu Markus“ können Senioren jeden Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr gegen eine freiwillige Spende einen Mittagstisch und anschließend Kaffee, Tee und Kekse genießen.

Die Premiere war bereits ein voller Erfolg. Rund 20 vor allem ältere Menschen saßen an gedeckten Tischen, löffelten Erbsensuppe und plauderten im Anschluss bei Kaffee und Tee über Gott und die Welt. Am vergangenen Mittwoch tauchten viele erneut auf. Diesmal gab es Gulaschsuppe.

„Das Angebot gefällt uns sehr, wir müssen uns jetzt einmal in der Woche keine Gedanken darum machen, was wir kochen“, erklärte die Rentnerin Hannelore Piening. Klaus Jünemann schätzt den Mittagstisch auch wegen der Geselligkeit. „Früher hat meine Frau für uns gekocht, jetzt bin ich Witwer und freue mich, wenn ich hier in Gesellschaft essen kann“, sagte der 82-Jährige.

Geselligkeit steht im Vordergrund

Auch Markuspastorin Sophie Anca, die zusammen mit ihrem Mann Tibor Anca für das Projekt verantwortlich ist, bestätigt, dass es beim Mittagstisch der Gemeinde nicht vorrangig ums Essen geht. „Es ist einfach schöner, zusammen mit anderen zu essen, als allein zu Hause zu bleiben“, erklärt sie.

Sowohl sie als auch ihr Mann, der Pastor in der Gemeinde Dollbergen-Schwüblingsen ist, haben bei Haus- und Geburtstagsbesuchen von Gemeindemitgliedern immer wieder bemerkt, dass sich Senioren oft sehr einsam fühlen. „Ich werde häufig gefragt, ob ich denn wiederkomme“, berichtet Sophie Anca. Vor allem allein stehende Männer seien häufig auf sich gestellt und weniger in soziale Kontakte eingebunden. Sie würden sich mittags oftmals Gerichte von einem Menübringdienst nach Hause liefern lassen und dann ganz allein essen.

Angebot richtet sich nicht an Bedürftige

Zum Mittagstisch der Gemeinde lädt sie daher ganz bewusst Witwer und Witwen ein, die sie oft auch schon direkt bei Beerdigungen anspricht und die bisher oft gar nichts mit Kirche am Hut gehabt haben. Darüber hinaus hat die Pastorin im Gemeindebrief und im Seniorenkreis der Gemeinde auf das neue Angebot aufmerksam gemacht.

Der neue Mittagstisch richte sich jedoch nicht an Bedürftige. Diese Zielgruppe deckt die Markusgemeinde bereits seit Jahren mit dem kostenlosen Mittagessen in der Lehrter Bahnhofsmission ab. „Wir wollen mit unserem Projekt vor allem Senioren erreichen, sind aber generell offen für alle“, erklärt Anca.

Minijobberin leitet Projekt

Mit der bisherigen Resonanz ist Anca zufrieden. Weil sie sich von Anfang an sicher gewesen ist, dass der Mittagstisch gut angenommen wird, hat sie dafür beim Kirchenkreis eine Minijobstelle beantragt. Mit Erfolg: Geleitet wird das Projekt nun von Angelika Vockeroth. „Damit kann das Projekt auch langfristig laufen“, sagt Anca. Vockeroth stehen rund zehn ehrenamtliche Frauen zur Seite. Sie wechseln sich bei ihrer Arbeit ab und decken gemeinsam die Tische, geben das Essen aus und räumen am Ende das Geschirr wieder ab.

Die Suppe wird von der Lehrter Fleischerei Schlüter geliefert. Die Kosten trägt die Markusgemeinde. Vockeroths Stelle wird über den Kirchenkreis finanziert. Für das Essen können die Gäste eine freiwillige Spenden geben.

