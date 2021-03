Lehrte

Wegen der hohen Inzidenzzahlen wird es auch in diesem Jahr an den Ostertagen keine Präsenzgottesdienste in der Markuskirche geben. Als Alternative bietet die Gemeinde aber mehrere Aktionen an. Für ein Abendmahl zu Hause stehen am Gründonnerstag, 1. April, ab 9 Uhr Gläser mit Trauben und Brot vor der Kirche. Dazu gibt es Informationen, wie so ein Abendmahl in den eigenen vier Wänden ablaufen könnte. Wer möchte, kann sich das Glas auch nach Hause bringen lassen und sich dafür unter Telefon (0 51 32) 22 69 im Kirchenbüro oder unter (0 51 32) 5 38 60 bei Pastor Andreas Anke melden.

Besucher sollen Steine bemalen oder beschriften

Von Karfreitag, 1. April, bis Ostermontag, 5. April, lädt die Gemeinde zu einer Schnitzeljagd-Pilgerweg-Meditation ein. Im Gemeindegarten der Markuskirche werden dazu sechs Bilder aufgehängt, auf denen Petrus mit kurzen Texten erzählt, was er mit Jesus in Jerusalem erlebt hat. Familien mit Kindern können die verteilten Bilder suchen oder sie an der Fensterfront des Gemeindehauses der Reihe nach abgehen. An der letzten Station gibt es Steine, die man mitnehmen und zu Hause bis Ostern anmalen oder mit einem Segenswort beschriften kann. Wer möchte, kann die gestalteten Steine am Ostersonntag auf dem Kirchengelände auslegen und dafür einen anderen Stein mitnehmen.

Gemeinde stellt blühende Ostergrüße bereit

Beim Onlinegottesdienst wird am Ostersonntag, 4. April, ab 11 Uhr gemeinsam gesungen, gebetet und erzählt. Teilnehmer können sich auf der Markus-Homepage unter markus-lehrte.de mit einem Zoom-Link einwählen. Fragen beantwortet Pastorin Sophie Anca unter Telefon (0 51 32) 26 53.

In der Osternacht werden alle Klagen, die in der Passionszeit auf Zettelchen geschrieben und in die Klagemauer am Kirchturm gesteckt wurden, verbrannt. Ab dem frühen Morgen stehen unterhalb der Klagemauer Osterkerzen zum Mitnehmen bereit. Am Ostersonntag, 4. April, können sich Besucher ab 12 Uhr an der Markuskirche einen blühenden Ostergruß und ein Hoffnungsband abholen.

Ab Ostersonntag bieten Markus- und Matthäusgemeinde unter Telefon (0 51 32) 8­ 62 49 97 zudem die ganze Osterwoche über die Telefonandacht „Bei Anruf...gute Gedanken“ an.

Von Katja Eggers