Lehrte

Martha und Heinz-Hermann Witte sind sich eigentlich schon in ihrer Jugend oft in Lehrte über den Weg gelaufen. Sie gingen auf die gleiche Hauptschule, später auf die Lehrter Handelsschule. Doch gegenseitig so richtig registriert haben sie sich erst später beim Lehrter Schützenfest. Martha war damals 20, Heinz-Hermann 17 Jahre alt. „Wir haben getanzt und am nächsten Tag ist sie dann direkt in den Urlaub gefahren. Da habe ich dann Briefe geschrieben und gebettelt, dass sie nach ihrem Urlaub mit auf die Jugendfreizeit kommt“, sagt Heinz-Hermann heute schmunzelnd. Seine Briefe hatten Erfolg, am Tag nach ihrem Urlaub trat Martha zusammen mit Heinz-Herrmann die Fahrt zur Freizeit in Visselhövede an – und nun ist das Paar seit 60 Jahren verheiratet.

„In Lehrte wollte man uns kein Grundstück verkaufen“

Sechs Jahre lang waren Martha und Heinz-Hermann Witte bereits ein Paar, bis sie in eine Wohnung nach Hannover zogen. „Da mussten wir dann heiraten“, sagt Heinz-Hermann schmunzelnd. „Zusammen wohnen, ohne verheiratet zu sein, das gab es damals nicht“. Am 31. August 1961 läuteten also die Hochzeitsglocken. In Hannover arbeitete der gelernte Möbelkaufmann dann bei der Firma Bösemeier als Leiter der Küchenabteilung. Martha lernte Lebensmittelkauffrau. Mit der Geburt des ersten Sohnes Andreas gab sie ihre berufliche Laufbahn jedoch auf.

Schon nach einem Jahr in Hannover entschied sich das junge Paar, zurück nach Lehrte zu ziehen. Denn dort gab es Baugrundstücke. Doch weil die beiden ein Jahr in Hannover gelebt hatten und dort gemeldet waren, galten sie erst einmal nicht mehr als Lehrter. Und so sei ihnen der Kauf eines Grundstücks in der Stadt vorerst verwehrt worden, erzählt Heinz-Hermann heute noch immer etwas erstaunt. „Dabei waren wir ja Kinder der Stadt, beide in Lehrte geboren.“

Gemeinsam bereisten Martha und Heinz-Hermann ganz Europa

In Lehrte lebten die Wittes dann 55 Jahre lang mit der besten Freundin von Martha Haus an Haus, bis sie aus Altersgründen vor einigen Jahren in eine Wohnung zogen. Diese enge Nachbarschaft mit der Freundin habe durchaus Vorteile gehabt. Sohn Andreas erinnert sich noch ganz genau an die sogenannte Kaffee-Mauer, eine Mauer auf Nasenhöhe, auf der die Familien am Nachmittag den Kaffee abstellten und herüberreichten, wenn nebenan die Zeit fehlte. „Das war wunderschön“, erinnert sich Martha.

Inzwischen ist Martha 86 und Heinz-Hermann ist 84 Jahre alt. Die beiden haben gemeinsam einiges erlebt. „Mit unseren beiden Söhnen waren wir viel im Schwarzwald, das war unsere zweite Heimat“, sagt Heinz-Hermann. Später bereisten die Wittes gemeinsam viele Gegenden in Europa, waren unter anderem in Prag, auf Zypern und in der Türkei.

„Die beiden sind eine Einheit“

60 Jahre nach ihrer Hochzeit hat sich für Martha und Heinz-Hermann Witte einiges verändert. „Früher hat sich meine Mutter um alles gekümmert, jetzt kümmert sich wegen ihrer Krankheit mein Vater um alles, die beiden sind eine Einheit“, sagt Sohn Andreas. Neben ihren beiden Söhnen kämen auch zwei Enkeltöchter gern zu den Senioren zu Besuch. Doch die Corona-Zeit mit ihren Kontaktbeschränkungen habe dem Paar allerhand soziale Kontakte verwehrt. Die Treffen bei der Senioren-Union etwa fehlen den beiden sehr, sagen sie.

Ihre diamantene Hochzeit wollen die Wittes im engsten Kreis mit Familie und Freunden feiern. „Und wir wollen auf jeden Fall die 65 Jahre noch knacken, oder?“, sagt Heinz-Hermann und lächelt seine Martha liebevoll an.

Von Leona Passgang