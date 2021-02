Ahlten

Schon seit einigen Jahren lädt die evangelische Martinskirchengemeinde in Ahlten zum Valentinstag am 14. Januar zu einem Gottesdienst für Verliebte, Verlobte und Verheiratete ein. In der mit roten Herzen geschmückten Kirche wird dann stets des Phänomens Liebe gedacht, für das der Heilige Valentin steht. In diesem Jahr ist das in dieser Form wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Aber es wird eine Alternative geben: Geschenktüten.

„Wir wollen nicht darauf verzichten, der Liebe und dem Herzen gerade auch in dieser Zeit Raum zu geben“, sagt Ursel Prüße, die zu einem spontan gebildeten Vorbereitungskreis gehört. Daher habe man Geschenktüten mit Überraschungen zum Valentinstag gepackt. Sie sollen dazu ermutigen, die Liebe immer aufs Neue zu suchen, in den Beziehungen ebenso wie im gesellschaftlichen Miteinander, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. „Gerade in dieser Corona-Zeit wird doch deutlich, wie wichtig Herzlichkeit und Menschenliebe sind“, betont Pastor Henning Runne.

Lesen Sie auch: Valentinstag: Was es mit dem Tag der Liebe auf sich hat

Was in den Geschenktüten drin ist, verrät die Martinskirchengemeinde nicht. Zu haben sind sie am Valentinstag, Sonntag, 14. Februar, von 11 bis 16 Uhr am Martinshaus an der Hannoverschen Straße. „Dabei dürfen sich Verliebte, Verlobte und Verheiratete ebenso angesprochen fühlen wie alle, die dem Weg des Herzens folgen wollen“, sagt Runne.

Von Achim Gückel